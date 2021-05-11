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В сети появилось видео с запуском HarmonyOS на смартфоне Xiaomi

Однако других подробносте о системе пока нет
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 Уже многое было сказано о том, как Соединенные Штаты сделали все, чтобы уничтожить Huawei, и теперь компания переживает тяжелые времена. Но, несмотря на все обстоятельства, Huawei работает и находится в одном шаге от возможности начать перевод своих устройств на собственную операционную систему HarmonyOS. Операционная система основана на платформе Android с открытым исходным кодом, что позволит в будущем запускать сервисы Google и приложения Android на устройствах.

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 Именно из-за того, что HarmonyOS по-прежнему основан на Android, это позволит устанавливать ее на сторонние устройства. Один из энтузиастов уже успел загрузить HarmonyOS 2.0 на смартфон Xiaomi с пользовательским интерфейсом MIUI. Хотя о полноценной установке операционной системы от Huawei говорить точно не стоит. В ролике он не показал работу операционной системы, ограничившись демонстрацией момента запуска смартфона.

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 При включении на экране смартфона появляются логотипы Xiaomi и MIUI, а также надпись Powered by HarmonyOS. Создатель видео решил не показывать экран блокировки или рабочий стол после его включения. Это заставляет призадуматься. Возможно, нам показали только нарисованную анимацию.


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 В конечном итоге у Huawei всё должно получиться,  а если производители смартфонов в Китае сочтут необходимым и полезным установить HarmonyOS на свои устройства, тогда Google рискует потерять огромную аудиторию в этой стране, а значит и большую часть дохода.

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xiaomi harmony os harmonyos harmonyos 2.0
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