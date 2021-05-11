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На данный момент это первый игровой тест Intel Alder Lake-S на сегодняшний день. Хотя производитель уже продемонстрировал тестовую систему Alder Lake-S на выставке CES 2021, но тогда информация о производительности не сообщалась. Утечка из базы данных CapFrameX, в которой хранятся данные, записанные программным обеспечением для тестирования, содержит запись от человека, который тестировал процессор Intel Alder Lake в играх. Запись датирована 5 апреля 2021 года. В ней говорится о тестовой системе, включающей процессор Alder Lake-S, видеокарту NVIDIA RTX 3080 и оперативную память DDR5-4800.

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CapFrameX не записывает подробные спецификации тестируемого оборудования, но записывает производительность, а также данные датчиков, привязанные к этим результатам. По этой причине нет никаких спецификаций процессора, за исключением частоты 2,2 ГГц, а это явно указывает на то, что перед нами инженерный образец.

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Процессор был протестирован на эталонной материнской плате Intel в связке с четырьмя модулями DDR5-4800 по 8 ГБ памяти каждый.

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С настольной видеокартой GeForce RTX 3080 система показала в среднем 119,98 кадров в секунду в DOTA2. К сожалению, эти цифры бессмысленны, поскольку нет информации о настройках игры (качестве изображения или разрешении), не говоря уже о конфигурации системы.

По слухам, выпуск Intel Alder Lake-S начнется в ноябре. В серии Core 12-го поколения будет представлена новая версия гибридной технологии Intel, в которой малые (энергоэффективные) и большие (высокопроизводительные) ядра работают в тандеме. Процессоры станут первыми, получившими поддержку PCIe Gen5, памяти DDR5 и новый разъем LGA1700.