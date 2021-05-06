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В настоящее время ходит множество слухов о следующей серии смартфонов ZenFone от ASUS, которую компания должна представить 12 мая. Однако ресурс 91Mobiles и Ishan Agarwal в Twitter представили официальные маркетинговые рендеры для двух устройств, которыми, по их мнению, являются ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Вдобавок к этому они опубликовали спецификации для обоих устройств. Приемником ZenFone 7 стал ZenFone 8 Flip.

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Что касается ZenFone 8, то он является новым компактным флагманом ASUS, его размеры составляют 148 x 68,5 x 9 мм , а вес 170 г. Эти размеры делают ZenFone 8 немного больше, чем Pixel 5 и iPhone 12 mini, этим можно объяснить, почему ASUS не называет его ZenFone 8 Mini. Сердцем смартфона является чипсет Qualcomm Snapdragon 888. ZenFone 8 оснащен 5,92-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+. Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 ГБ, а размер внутреннего накопителя составляет 128 ГБ.

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91Mobiles добавляет, что ZenFone 8 также имеет батарею емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Также ресурс 91Mobiles утверждает, что ZenFone 8 имеет основную камеру разрешением 64 Мп и 12 Мп макрокамеру, но подробностей о фронтальной камере устройства пока нет.

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Компания ASUS вполне может представить отличное устройство, если она установит конкурентоспособную цену на ZenFone 8, поскольку он предлагает относительную компактность Pixel 5, но с мощным чипсетом. Что касается дизайна, то ZenFone 8 не такой, как ожидалось от ASUS. ZenFone 8 выглядит довольно обыденно по сравнению с предыдущими смартфонами линейки, которые выделялись своими камерами и почти безрамочными дисплеями.