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Появилась информация, что Epic Games планирует выпустить полную версию Rocket League на мобильных устройствах, а бета-тестирование может начаться во втором квартале 2021 года. Предстоящий выпуск не следует путать с игрой Rocket League Sideswipe, которая выйдет на iOS и Android в конце этого года.

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Согласно документам, предоставленным во время судебного разбирательства по делу Epic Games против Apple, компания Psyonix, которая была приобретена Epic Games, планирует создать программу запуска следующего поколения для Rocket League, которая обеспечит полноценный функционал на всех платформах, в том числе мобильной. Вот что говорится в документе:

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- Мобильная альфа и бета-версии задолго до выпуска на других платформах.

В документе также указано, что Epic Games планировала начать бета-тестирование Rocket League для мобильных устройств во втором квартале 2021 года. Эти документы были изначально составлены еще в июне 2020 года.

Стоит обратить внимание на пункты списка, выделенные на слайде. Rocket League обладает огромным потенциалом для интеграции IP, потенциально позволяя получать существенный доход за счет покупок в приложениях. Но, учитывая борьбу, которая в настоящее время ведется между Epic Games и Apple, планы, скорее всего, отложены до завершения судебного разбирательства. В настоящее время Fortnite нет даже в iOS App Store.

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Когда была представлена Rocket League Sideswipe, то она казалась идеальной для мобильных устройств. Но некоторые игроки были разочарованы тем, что это была отдельная игра, не связанная с Rocket League. Если новый лаунчер действительно находится в разработке, то мобильные геймеры могут получить обе игры, что добавит немного разнообразия.