Носимые устройства будущего будут работать без аккумуляторов
Исследователи из Китая разработали термоэлектрический генератор (ТЭГ), который однажды сможет заменить батареи в носимых устройствах, таких как фитнес-трекеры, умные часы и датчики пульса. Потребуется дополнительные исследования и работа по усовершенствованию технологии, чтобы сделать её коммерчески жизнеспособной, но с учетом того, что носимые устройства становятся все более популярными, её, безусловно, стоит завершить.
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Прототип термоэлектрического генератора имеет длину 4,5 дюйма и ширину 1,1 дюйма. Когда устройство размещается на запястье испытуемого, оно использует разницу температур между кожей пользователя и окружающей средой для питания светодиода. В отличие от других генераторов, которые используют движение для выработки энергии, ТЭГ не имеют движущихся частей, поэтому они не требуют значительного обслуживания. Цянь Чжан из Харбинского технологического института вместе с коллегами изменили свой прототип, сделав его более гибким, и во время испытаний он смог без происшествий выдержать 10 000 повторных изгибаний.
В прототипе также отсутствуют некоторые редкие металлы, присутствующие в коммерчески доступных ТЭГ, что может значительно снизить производственные затраты, а значит и стоимость конечных устройств.
Команда разработчиков не первая, кто исследует идею. На YouTube есть множество примеров того, как другие экспериментируют с носимыми термоэлектрическими устройствами. Исследователи заявили, что планируют улучшить конструкцию устройства, чтобы более эффективно поглощать тепло. Есть надежда, что когда-нибудь эту технологию можно будет использовать для питания носимой электроники.
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