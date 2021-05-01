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3,5 мм разъем для наушников вернется в ZenFone 8

Об этом свидетельствует новый тизер компании
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 После выхода линейки смартфонов ROG Phone 5 тайваньский производитель смартфонов ASUS готовится к запуску долгожданной серии ZenFone 8. Компания проведет виртуальное мероприятие по запуску флагманской линейки в начале следующего месяца, но уже начала делиться некоторыми ключевыми подробностями о грядущих устройствах.

 Всего пару дней назад ASUS поделилась тизером в Твиттере, который позволил взглянуть на дизайн одного из телефонов линейки. Тизер показал, что по крайней мере один из смартфонов серии ZenFone 8 будет иметь отверстие в экране для селфи-камеры, это заставило поверить, что компания может отказаться от своего механизма откидной камеры в будущих устройствах. Теперь ASUS поделилась еще одним тизером в Twitter, в котором говорится, что разъем для наушников вернется в серию ZenFone 8. Вы можете посмотреть видео-тизер, пройдя по ссылке.

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 Стоит отметить, что ASUS была одним из немногих производителей, которые оснащали разъемом для наушников свои флагманские смартфоны. Однако в прошлом году компания пошла на поводу и удалила эту полезную функцию из своего флагмана ZenFone 7. ASUS сообщила нам на брифинге, что не смогла включить разъем для наушников из-за нехватки места на печатной плате, поскольку модем Snapdragon X55 не был интегрирован в сам чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Но теперь, когда Snapdragon 888 оснащен встроенным модемом, компания возвращает разъем для наушников на ZenFone 8.

 Напомню, что в линейку войдет новый компактный флагман с 5,9-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и чипом Qualcomm Snapdragon 888. Хотя компактное устройство, скорее всего, не будет оснащено механизмом откидной камеры, недавние утечки предполагают, что один из телефонов в линейке, названный ZenFone 8 Flip, может сохранить уникальное решение. На данный момент другой конкретной информации о серии ZenFone 8 нет.

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