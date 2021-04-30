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Xiaomi начала набор тестеров MIUI 12.5 на смартфонах POCO

На данный момент только девять смартфонов участвуют в тестировании
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 Компания Xiaomi объявила об очередном раунде тестирования глобальной стабильной прошивки MIUI 12.5. На этот раз Xiaomi ищет пользователей, у которых есть смартфоны марки POCO, хотя и не всей линейки. Только девять смартфонов POCO и их региональных вариантов имеют право на тестирование глобальной стабильной прошивки MIUI 12.5. Ниже представлен список этих устройств:

 - POCO C3 [IN];

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 - POCO F2 PRO [Global, RU, ID, EEA];

 - POCO F3 [MI, RU, ID, EEA];

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 - POCO M2 [IN];

 - POCO M2 PRO [IN];

 - POCO M3 [Global, RU, ID, EEA, IN];

 - POCO X2 [IN];

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 - POCO X3 PRO [Global, IN, EEA, RU, ID];

 - POCO X3 / NFC [Global, RU, IN, EEA, ID].

 По какой-то причине Xiaomi решила не тестировать MIUI 12.5 на Pocophone F1 или POCO F1, поскольку компания продавала устройство в Индии. Это упущение не обязательно означает, что Pocophone F1 останется на MIUI 12, даже если он уже получил три обновления операционной системы. Стоит отметить, что Xiaomi потребовалось много сил чтобы перевести Pocophone F1 на MIUI 12, поэтому MIUI 12.5 может потребовать дополнительных усилий, прежде чем он получит стабильную версию для этапа открытого бета-тестирования.

 Если кто-либо из читателей заинтересован в участии в программе тестирования MIUI 12.5 Global Stable ROM, можно подать заявку по данной ссылке. Обратите внимание, что пользователю должно быть больше 18 лет. Кроме того, Xiaomi потребует данные Mi аккаунта и IMEI вашего устройства во время процесса подачи заявки. Полную информацию о программе тестирования можно найти на соответствующей странице сообщества POCO.

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Теги

miui poco miui 12.5 poco x3 nfc poco f2 poco f3 poco m3
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