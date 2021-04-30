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Информация о грядущей линейке процессоров Intel Alder Lake все еще относительно скудна. Утечки предполагают, что мы можем получить увеличение IPC на 20% в однопоточных рабочих нагрузках и удвоенную многопоточную производительность в некоторых рабочих нагрузках. Однако эта информация была получена из предполагаемых маркетинговых материалов Intel, поэтому лучше относиться к ней с долей скептицизма. Новое сообщение от южнокорейского технического форума Clien предполагает, что процессоры Alder Lake могут быть на 40% медленнее, чем предполагалось ранее.

Тем не менее, сообщение лишено конкретной информации, такой как модель процессора и аппаратное обеспечение, с которым его сравнивают. Кроме того, рассматриваемое тестовое приложение могло иметь проблемы с правильным распознаванием гибридной конфигурации ядра Alder Lake. Даже если сообщение о снижении производительности на 40% правдиво, рост IPC по-прежнему показывает двузначное число, как в однопоточной, так и в многопоточной рабочей нагрузке.

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В сообщении также говорится о линейке видеокарт Intel Xe DG2 HPG. Модель начального уровня будет поставляться с как минимум 6 ГБ видеопамяти GRRD6, что прямо противоречит предыдущей утечке, в которой говорилось, что по крайней мере три модели будут комплектоваться 4 ГБ видеопамяти. Ожидается, что видеокарта начального уровня будет значительно дешевле, чем модели AMD и Nvidia с аналогичными характеристиками. Что касается производительности в майнинге, то видеокарты Intel абсолютно не приспособлены для этого и показывают очень плохую скорость хеширования.

Хотя форум Clien был достаточно точен в некоторых из своих предыдущих утечек, мы должны относиться к этой информации со здоровой долей скептицизма. Процессоры Alder Lake знаменуют собой начало совершенно новой эры в архитектуре центральных процессоров для персональных компьютеров. Наверняка их выход будет сопровождаться какими-либо багами и сбоями, но это только домыслы, а о реальности мы узнаем относительно скоро.