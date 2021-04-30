Видеокарты Colorfire возвращаются на рынок с GPU NVIDIA Turing
Многие не знают, но раньше существовал производитель видеокарт Colorfire. Это был суббренд Colorful, который специализировался на выпуске видеокарт на базе графических процессоров Radeon. Почти четыре года назад производитель объявил о прекращении выпуска видеокарт Radeon, что фактически означало смерть бренда Colorfire.
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Ко всеобщему удивлению, в сети появилась информация о выпуске трёх новых видеокарт Colorfire, только вместо графических процессоров AMD производитель выбрал графические процессоры NVIDIA Turing, это означает, что бренд перестал ориентироваться на продукцию компании AMD.
Colorful выпустила три видеокарты Colorfire: GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1650 Super и GeForce GTX 1650 GDDR6. Все три карты имеют розовый цвет и входят в серию под названием Vitality. Старшая из трёх моделей GTX 1660 Super оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, а карты GTX 1650 и GTX 1650 Super - двумя вентиляторами. Что касается характеристик, то только GeForce GTX 1660 Super имеет повышенную на 2,5 процента частоту в boost режиме, остальные две полностью соответствуют эталонным характеристикам.
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Странным в данной ситуации выглядит выбор графических процессоров Nvidia предыдущего поколения Turing 16-й серии, для возвращения бренда Colorfire на рынок. Но нам особо не стоит расстраиваться, так как ни Colorful, ни тем более Colorfire на российском рынке официально не представлены.
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