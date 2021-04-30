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Многие не знают, но раньше существовал производитель видеокарт Colorfire. Это был суббренд Colorful, который специализировался на выпуске видеокарт на базе графических процессоров Radeon. Почти четыре года назад производитель объявил о прекращении выпуска видеокарт Radeon, что фактически означало смерть бренда Colorfire.

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Ко всеобщему удивлению, в сети появилась информация о выпуске трёх новых видеокарт Colorfire, только вместо графических процессоров AMD производитель выбрал графические процессоры NVIDIA Turing, это означает, что бренд перестал ориентироваться на продукцию компании AMD.

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Colorful выпустила три видеокарты Colorfire: GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1650 Super и GeForce GTX 1650 GDDR6. Все три карты имеют розовый цвет и входят в серию под названием Vitality. Старшая из трёх моделей GTX 1660 Super оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, а карты GTX 1650 и GTX 1650 Super - двумя вентиляторами. Что касается характеристик, то только GeForce GTX 1660 Super имеет повышенную на 2,5 процента частоту в boost режиме, остальные две полностью соответствуют эталонным характеристикам.

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Странным в данной ситуации выглядит выбор графических процессоров Nvidia предыдущего поколения Turing 16-й серии, для возвращения бренда Colorfire на рынок. Но нам особо не стоит расстраиваться, так как ни Colorful, ни тем более Colorfire на российском рынке официально не представлены.