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Бренд Honor анонсировал новый телефон Play 5T Youth Edition, но похоже, что в рукаве Honor есть еще один смартфон серии Play 5. Согласно утечке ресурса GSMArena, речь идет о устройстве Honor Play 5, которое станет еще одним смартфоном среднего класса компании. Пока GSMArena поделилась только одним маркетинговым рендером, но, судя по нему смартфон будет выглядеть довольно стильно.

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Рендер показывает Honor Play 5 с двух сторон и подтверждает, что у него не будет кнопок с левой стороны. Хотя на изображении не виден полностью дисплей, можно заметить, что рамки вокруг него достаточно тонкие, а это довольно редко встречается на устройствах данной ценовой категории.

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Кроме того, рендер показывает, что устройство имеет пять камер, четыре из которых находятся на задней панели. Основная камера Honor Play 5 получит датчик разрешением 64 мегапикселя, но характеристики остальных трёх камер на данный момент остаются неизвестными. Опять же, имея в виду позиционирование телефона легко представить, что они будут довольно скромные и будут включать широкоугольный датчик, макро датчик и датчик глубины.

GSMArena не раскрывает никаких подробностей о дисплее смартфона, чипсете или емкости аккумулятора. Тем не менее, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт и должен иметь лучшие характеристики, чем Play 5T Youth Edition.