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Как уже неоднократно сообщалось, NVIDIA скоро представит свою новую серию видеокарт LHR (Lite Hash Rate). Эти карты будут иметь те же названия моделей, что и существующие версии, но они будут немного отличаться. Согласно предыдущим отчетам, все видеокарты NVIDIA RTX 3000, которые будут доступны с середины мая, будут иметь ограничитель майнинга криптовалют. Но будет и исключение в виде GeForce RTX 3090, но реальность такова, что все карты получат новый вариант графического процессора.

Обновленные графические процессоры получат обозначение GA10X-XX2 и будут иметь как ограничитель криптомайнинга, так и поддержку технологии ResizableBAR. Поскольку компания NVIDIA не планирует выпускать графические процессоры без ReBAR и ограничителя майнинга с этого момента, это означает, что для этих карт потребуются новые драйверы.

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Сегодня NVIDIA анонсировала выход драйвера GeForce 466.27, который будет поддерживать обновленные GPU и вновь принесет поддержку ограничения криптомайнинга GeForce RTX 3060, который компания случайно удалила несколько недель назад:

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Как и ожидалось, «новые» модели RTX 3060 (оснащенные графическим процессором GA106-302) будут иметь новый идентификатор устройства PCI под номером 2504. Это предотвратит использование моделей RTX 3060 со старыми драйверами. Кроме того, это должно наконец «вынудить» майнеров покупать вместо игровых видеокарт серию NVIDIA CMP HX. Оправдаются ли усилия Nvidia, все мы узнаем довольно скоро.



