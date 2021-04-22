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За последние пару месяцев компания Motorola выпустила целый ряд смартфонов бюджетного и среднего уровня. В феврале компания показала недорогие модели Moto G30 и Moto G10. За этим последовали Moto G50 с поддержкой 5G и два устройства среднего класса: Moto G60 и Moto G40 Fusion, которые были вчера запущены в продажу в Индии. Motorola работает также над еще одним телефоном под названием Moto G20, который заполнит пробел между Moto G10 и Moto G30 и завершит логическую цепочку устройств.

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Впервые Moto G20 можно было наблюдать в начале этого месяца, когда просочившийся рендер показал переднюю и заднюю часть телефона. Однако в то время об этом телефоне было мало что известно. Ситуация изменилась сегодня, когда Нильс Аренсмайер из TechnikNewsNet опубликовал ключевые характеристики устройства.

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По словам Нильса, смартфон Moto G20 будет оснащен 6,5-дюймовым IPS дисплеем разрешением HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Не известно будет ли эта панель иметь высокую частоту обновления, но, скорее всего, она получит стандартную частоту 60 Гц, учитывая целевую аудиторию телефона. На задней панели телефона будет установлен модуль из четырёх камер, состоящий из 48-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/1.7, сверхширокой 8-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/2.2, 2-мегапиксельного датчика для макросъемки и такого же датчика глубины. Сообщается, что телефон будет работать на базе чипсета Unisoc T700 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и будет работать на чистой версии Android 11 из коробки. Также Moto G20 имеет специальную кнопку Google Assistant, аудиоразъем 3,5 мм и степень защиты IP52. Смартфон получит два цветовых варианта: Sky Blue и Rosa Flamingo.

Нильс также поделился некоторыми высококачественными рендерами Moto G20, которые демонстрируют устройство со всех сторон.

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Информация о точной дате запуска, стоимости и доступность в конкретных регионах, на данный момент остаётся неизвестной.