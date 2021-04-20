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AMD Radeon RX 6600M на базе графического процессора Navi 23 XM замечена в драйверах

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 AMD подтвердила, что серия мобильных видеокарт Radeon RX 6000M выйдет во втором квартале, и мы уже видели многочисленные утечки с новыми моделями, которые доказывают, что они скоро появятся. Похоже, что мобильные версии карт на архитектуре RDNA2 будет основана на трех графических процессорах: Navi 22, Navi 23 и Navi 24. Графический процессор Navi 22 ожидается в составе высокопроизводительных видеокарт Radeon RX 6800M и RX 6700M, в то время как RX 6600M и RX 6500M, вероятно, получат Navi 23. Этот факт был подтвержден сегодня самой AMD, поскольку Radeon RX 6600M появилась в драйвере раньше, других мобильных видеокарт:

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 Интересно, что AMD также включила идентификаторы Navi 24 в тот же драйвер, это еще раз указывает на то, что этот графический процессор скоро появится. Семь дополнительных идентификаторов (00-CF) предполагают, что AMD разрабатывает несколько мобильных видеокарт, хотя это не обязательно означает, что они все появятся:

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 Что касается официальных спецификаций RX 6600M, то здесь особо нечего сказать. На данный момент известно, что чип Navi 23 имеет не более 2048 потоковых процессоров. Эта информация уже просочилось, благодаря драйверу для macOS в прошлом году. Можно предположить, что Radeon RX 6600M получит полную конфигурацию кристалла с 2048 потоковыми процессорами просто потому, что это уже меньше, чем у RX 5600M на основе RDNA первого поколения, но в то же время есть информация с портала Notebookcheck, указывающая на 1792 процессора.

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 Что касается спецификаций памяти, следует ожидать, что карта получит 128-битную шину памяти и 4 ГБ или 8 ГБ локальной памяти. С модулями памяти 12 Гбит/с, производительность составит 224 ГБ/с, что опять же меньше, чем у RX 5600M, но благодаря встроенной 32 МБ Infinity Cache в Navi 23 разница не должна быть заметна во время игр в разрешении 1080p, для которых и предназначен этот графический процессор.

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radeon radeon rx 6000 radeon rx mobile radeon rx 6700m rx 6600m
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