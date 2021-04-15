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CPU-Z теперь поддерживает процессоры Intel Alder Lake и материнские платы на чипсетах Z6XX

Также сообщается о поддержке APU AMD Ryzen 5000G и Radeon RX 6000
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 Разработчики CPU-Z обновили свою утилиту мониторинга процессоров, материнских плат и оперативной памяти, добавив предварительную поддержку грядущих процессоров Intel серии Alder Lake и соответствующей платформы Z6XX. Серия Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake будет иметь архитектуру x86, но с большими и малыми ядрами, что может создать проблемы для таких инструментов, как CPU-Z. Напомню, что энергоэффективные (маленькие) ядра, в отличие от высокопроизводительных (больших) ядер, не поддерживают гиперпоточность, поэтому количество потоков в новых процессорах не будет двукратным относительно количества ядер.

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 Имея это в виду, было важно изменить инструмент, чтобы правильно определять, сколько потоков будет иметь каждая конкретная модель процессора Alder Lake. С обновлением 1.96 утилита получила предварительную поддержку процессоров Core 12 поколения и возможность определять количество потоков. Однако похоже, что утилита на данный момент не будет определять, сколько больших и малых ядер имеет процессор. Помимо поддержки Alder Lake, приложение CPU-Z версии 1.96 также будет поддерживать материнские платы с чипсетами серии Z6xx (например, Z690). Это новая серия чипсетов для материнских плат с новым сокетом LGA1700. CPU-Z также теперь будет корректно сообщать о спецификациях и производительности оперативной памяти стандарта DDR5, которая, как ожидается, составит от 4800 до 8400 МТ/с.

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 Кроме того, CPU-Z версии 1.96 теперь будет поддерживать новую серию гибридных процессоров AMD Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G под кодовым обозначением Cezanne,  а также линейку видеокарт AMD Radeon RX 6000.

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Теги

amd intel radeon radeon rx 6000 ddr5 alder lake alder lake-s intel 12-gen ddr 5 ddriii
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