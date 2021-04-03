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Если вы внимательно следите за разработкой Windows, то вероятно, слышали о так называемых гаджетах рабочего стола - функции, появившейся ещё в Windows Vista. Как указано в новых сборках, Microsoft теперь планирует воссоздать аналогичный функцию в Windows 10 с помощью своего браузера Chromium Edge.

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Функция гаджетов рабочего стола была создана Microsoft для улучшения общего пользовательского опыта в Windows Vista. После запуска Windows Vista независимые разработчики также заполонили магазин гаджетов множеством виджетов, чтобы добавить желаемую функцию на рабочий стол Windows.

С тех пор эта функция была позабыта, но, похоже, Microsoft еще не отказалась от этой идеи. Настольные гаджеты возвращаются по средством браузера Microsoft Edge, предлагая экспериментальные функции, такие как плавающая панель поиска и плавающая панель новостей.

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В следующем большом обновлении Microsoft планирует добавить плавающие виджеты рабочего стола в Chromium Edge, и изначально браузер будет включать три макета - вертикальный, панель инструментов и только поиск.

В то время как вертикальные макеты и панели инструментов будут сосредоточены на новостях и предпочтениях пользователей, третий макет «только поиск» позволит выполнять поиск в Интернете.

Для начала нужно запустить Microsoft Edge (Canary), открыть главное меню, нажать «панель инструментов» и выбрать «веб-виджеты». После того, как пользователь нажмет на опцию, на экране появится панель запуска.

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После чего необхдимо начать вводить поисковую клавиатуру или URL-адрес веб-сайта, который нужно открыть. В результатах поиска нужно просто щелкнуть нужный элемент, и Edge мгновенно запустится с Bing.

Помимо использования его для просмотра Bing и требуемых веб-сайтов, виджет поиска Edge может даже выполнять вычисления, благодаря интеграции с Bing, веб-виджет работает в фоновом режиме, а ярлык автоматически закрепляется в правой части экрана. Пользователь всегда может завершить фоновый процесс виджета из панели задач Windows 10.

Два других виджета - вертикальный и информационная панель используют тот же подход, что и виджет поиска, но они также обеспечивают доступ к новостям и погоде в зависимости от интересов пользователя.

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Как упоминалось выше, виджеты могут перемещаться поверх других приложений, это означает, что пользователь может получить доступ к этой функции в любое время, щелкнув соответствующий значок, находящийся над рабочим столом или приложениями. Помимо плавающего виджета, Microsoft также включит интеграцию Chromium Edge в поиск на панели задач Windows 10.