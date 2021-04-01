Sony Xperia 1 III может быть представлен 14 апреля
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14 апреля компания Sony проведет презентацию Xperia Worldwide Launch. Неудивительно, что это вызвало серьезные предположения о готовящемся анонсе на мероприятии долгожданного смартфона Xperia 1 III, который станет доступен для покупки в мае или июне. Кроме того, ожидается, что на предстоящем мероприятии будут показаны Sony Xperia 10 III и Xperia Compact (Ace 2).
Однако основное внимание всё же должно быть приковано к тому, что Sony представит новый флагманский смартфон Xperia 1 III. Ранее в сети уже появлялись некоторые невероятные слухи, а теперь стали доступны еще несколько из китайских социальных сетей. Опять упоминается чипсет Snapdragon 888 для Sony Xperia 1 III с конфигурацией 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, предположительно для международного рынка, в то время как покупатели в Китае предположительно получат возможность приобрести модель с 16 ГБ оперативной памяти накопителем на 512 ГБ. Ожидается, что в устройство будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а OLED дисплей получит разрешение 4K с частотой 120 Гц.
Что касается камер, то некоторые источники указывают на наличие трех датчиков: 64 Мп широкоугольного, 12 Мп сверхширокоугольного и 12 Мп перископического с 60-кратным зумом. Как уже отмечалось, установить в такое тонкое устройство, как Xperia 1 III, телеобъектив будет несколько проблематично. По слухам, стоимость смартфона составит 1369 долларов США, при чем эта сумма справедлива Китая. Таким образом, поклонникам продукции компании Sony за пределами Поднебесной придется отдать за новинку еще больше кровно заработанных денежных знаков.
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