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Компания ARM представила сегодня новую архитектуру Armv9. Это является ответом на огромный спрос в области специализированной обработки данных с расширенными возможностями обеспечения безопасности и искусственного интеллекта (AI). Armv9 является следующей ступенью развития, основанную на успехе Armv8, которая сегодня обеспечивает лучшую производительность на ватт.

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"Так как мы смотрим в будущее, которое будет определять ИИ, мы должны заложить основу передовых вычислений, которые будут готовы к решению стоящих перед человечеством вызовов. Armv9 - это ответ. Он будет в авангарде следующих 300 миллиардов чипов на базе архитектуры Arm, обусловленных спросом на повсеместную специализированную, безопасную и мощную обработку, основанную на экономике, свободе проектирования и доступности универсальных вычислений", - сказал Саймон Сегарс, генеральный директор Arm.

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Количество отгруженных чипов на базе Arm продолжает расти. За последние пять лет на мировой рынок было поставлено более 100 миллиардов устройств. При нынешних темпах развития 100% всех данных в мире скоро будут обрабатываться устройствами, работающими на чипах Arm либо в сетях передачи данных, либо в облаке. Такая распространенность возлагает на Arm ответственность за обеспечение большей безопасности и производительности наряду с другими обновленными функциями Armv9. Armv9 позволит ускорить переход от универсальных вычислений к более специализированным во всех приложениях, поскольку ИИ, Интернет вещей (IoT) и сети пятого поколения набирают обороты во всем мире.

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Для решения важнейшей технологической задачи сегодняшнего дня - защиты мировых данных, в дорожной карте Armv9 представлена архитектура конфиденциальных вычислений Arm (CCA). Конфиденциальные вычисления защищают части кода и данных от доступа или модификации во время использования, даже из привилегированного программного обеспечения, путем выполнения вычислений в аппаратной защищенной среде.

Arm CCA представит концепцию Realms, используемую всеми приложениями, в регионе, который отделен как от безопасных, так и от незащищенных миров. Например, в бизнес-приложениях Realms может защищать коммерчески важные данные и код от остальной части системы, пока она используется, находится в состоянии покоя и в пути. В недавнем опросе руководителей предприятий, более 90% респондентов считают, что если бы конфиденциальные вычисления были доступны, стоимость безопасности могла бы снизиться, что позволило бы им резко увеличить свои инвестиции в инженерные инновации.

"Растущую сложность сценариев использования невозможно решить с помощью универсального способа. В результате гетерогенные вычисления становятся все более распространенными, что требует большей интеграции между разработчиками оборудования и программного обеспечения. Хорошим примером этой интеграции между аппаратным и программным обеспечением являются функции конфиденциальных вычислений ArmV9, которые были разработаны в тесном сотрудничестве с Microsoft. Arm находится в уникальном положении для ускорения гетерогенных вычислений в основе экосистемы, стимулируя открытые инновации в архитектуре, на которой работают миллиарды устройств", - сказал Генри Сандерс, корпоративный вице-президент и главный технический директор подразделения Azure Edge и платформ Microsoft.

Повсеместное распространение и диапазон рабочих нагрузок искусственного интеллекта требуют более разнообразных и специализированных решений. Например, сейчас используются более восьми миллиардов устройств с голосовой поддержкой с помощью ИИ, и 90 или более процентов приложений на устройствах содержат элементы ИИ наряду с интерфейсами на основе ИИ.

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Чтобы удовлетворить эту потребность, Arm в партнерстве с Fujitsu создала технологию Scalable Vector Extension (SVE), которая лежит в основе Fugaku, самого быстрого суперкомпьютера в мире. Основываясь на этой работе, Arm разработала SVE2 для Armv9, чтобы обеспечить расширенные возможности машинного обучения (ML) и цифровой обработки сигналов (DSP) в более широком спектре приложений.

SVE2 расширяет возможности обработки систем 5G, виртуальной и дополненной реальности, а также рабочих нагрузок машинного обучения, выполняемых локально на процессорах, таких как обработка изображений и приложения для умного дома. В течение следующих нескольких лет Arm продолжит расширять возможности искусственного интеллекта в своей технологии, существенно улучшив вичисления центрального процессора, в дополнение к постоянным инновациям в области искусственного интеллекта в графических процессорах Mali TM и NPU Ethos TM.

За последние пять лет проекты Arm позволили ежегодно повышать производительность ЦП со скоростью, опережающей общеотраслевые. Arm продолжит эту тенденцию в поколении Armv9 с ожидаемым увеличением производительности центральных процессоров более чем на 30% в следующих двух поколениях мобильных ЦП.

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Однако по мере того, как отрасль переходит от вычислений общего назначения к повсеместной специализированной обработке, ежегодного прироста производительности центральных процессоров, выражаемого двузначными числами, недостаточно. Наряду с улучшением специализированной обработки, методология проектирования Arm’s Total Compute повысит общую производительность вычислений за счет целенаправленной оптимизации аппаратного и программного обеспечения на системном уровне.

Применяя принципы проектирования Total Compute для автомобилей, клиентов, инфраструктуры и Интернета вещей, технологии системного уровня Armv9 охватят все решения. Кроме того, Arm разрабатывает несколько технологий для увеличения частоты, пропускной способности и размера кэша, а также уменьшения задержки памяти, чтобы максимизировать производительность процессоров на базе Armv9.