ARM анонсировала новейшую архитектуру ARMv9
Компания ARM представила сегодня новую архитектуру Armv9. Это является ответом на огромный спрос в области специализированной обработки данных с расширенными возможностями обеспечения безопасности и искусственного интеллекта (AI). Armv9 является следующей ступенью развития, основанную на успехе Armv8, которая сегодня обеспечивает лучшую производительность на ватт.
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"Так как мы смотрим в будущее, которое будет определять ИИ, мы должны заложить основу передовых вычислений, которые будут готовы к решению стоящих перед человечеством вызовов. Armv9 - это ответ. Он будет в авангарде следующих 300 миллиардов чипов на базе архитектуры Arm, обусловленных спросом на повсеместную специализированную, безопасную и мощную обработку, основанную на экономике, свободе проектирования и доступности универсальных вычислений", - сказал Саймон Сегарс, генеральный директор Arm.
Количество отгруженных чипов на базе Arm продолжает расти. За последние пять лет на мировой рынок было поставлено более 100 миллиардов устройств. При нынешних темпах развития 100% всех данных в мире скоро будут обрабатываться устройствами, работающими на чипах Arm либо в сетях передачи данных, либо в облаке. Такая распространенность возлагает на Arm ответственность за обеспечение большей безопасности и производительности наряду с другими обновленными функциями Armv9. Armv9 позволит ускорить переход от универсальных вычислений к более специализированным во всех приложениях, поскольку ИИ, Интернет вещей (IoT) и сети пятого поколения набирают обороты во всем мире.
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Для решения важнейшей технологической задачи сегодняшнего дня - защиты мировых данных, в дорожной карте Armv9 представлена архитектура конфиденциальных вычислений Arm (CCA). Конфиденциальные вычисления защищают части кода и данных от доступа или модификации во время использования, даже из привилегированного программного обеспечения, путем выполнения вычислений в аппаратной защищенной среде.
Arm CCA представит концепцию Realms, используемую всеми приложениями, в регионе, который отделен как от безопасных, так и от незащищенных миров. Например, в бизнес-приложениях Realms может защищать коммерчески важные данные и код от остальной части системы, пока она используется, находится в состоянии покоя и в пути. В недавнем опросе руководителей предприятий, более 90% респондентов считают, что если бы конфиденциальные вычисления были доступны, стоимость безопасности могла бы снизиться, что позволило бы им резко увеличить свои инвестиции в инженерные инновации.
"Растущую сложность сценариев использования невозможно решить с помощью универсального способа. В результате гетерогенные вычисления становятся все более распространенными, что требует большей интеграции между разработчиками оборудования и программного обеспечения. Хорошим примером этой интеграции между аппаратным и программным обеспечением являются функции конфиденциальных вычислений ArmV9, которые были разработаны в тесном сотрудничестве с Microsoft. Arm находится в уникальном положении для ускорения гетерогенных вычислений в основе экосистемы, стимулируя открытые инновации в архитектуре, на которой работают миллиарды устройств", - сказал Генри Сандерс, корпоративный вице-президент и главный технический директор подразделения Azure Edge и платформ Microsoft.
Повсеместное распространение и диапазон рабочих нагрузок искусственного интеллекта требуют более разнообразных и специализированных решений. Например, сейчас используются более восьми миллиардов устройств с голосовой поддержкой с помощью ИИ, и 90 или более процентов приложений на устройствах содержат элементы ИИ наряду с интерфейсами на основе ИИ.
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Чтобы удовлетворить эту потребность, Arm в партнерстве с Fujitsu создала технологию Scalable Vector Extension (SVE), которая лежит в основе Fugaku, самого быстрого суперкомпьютера в мире. Основываясь на этой работе, Arm разработала SVE2 для Armv9, чтобы обеспечить расширенные возможности машинного обучения (ML) и цифровой обработки сигналов (DSP) в более широком спектре приложений.
SVE2 расширяет возможности обработки систем 5G, виртуальной и дополненной реальности, а также рабочих нагрузок машинного обучения, выполняемых локально на процессорах, таких как обработка изображений и приложения для умного дома. В течение следующих нескольких лет Arm продолжит расширять возможности искусственного интеллекта в своей технологии, существенно улучшив вичисления центрального процессора, в дополнение к постоянным инновациям в области искусственного интеллекта в графических процессорах Mali TM и NPU Ethos TM.
За последние пять лет проекты Arm позволили ежегодно повышать производительность ЦП со скоростью, опережающей общеотраслевые. Arm продолжит эту тенденцию в поколении Armv9 с ожидаемым увеличением производительности центральных процессоров более чем на 30% в следующих двух поколениях мобильных ЦП.
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Однако по мере того, как отрасль переходит от вычислений общего назначения к повсеместной специализированной обработке, ежегодного прироста производительности центральных процессоров, выражаемого двузначными числами, недостаточно. Наряду с улучшением специализированной обработки, методология проектирования Arm’s Total Compute повысит общую производительность вычислений за счет целенаправленной оптимизации аппаратного и программного обеспечения на системном уровне.
Применяя принципы проектирования Total Compute для автомобилей, клиентов, инфраструктуры и Интернета вещей, технологии системного уровня Armv9 охватят все решения. Кроме того, Arm разрабатывает несколько технологий для увеличения частоты, пропускной способности и размера кэша, а также уменьшения задержки памяти, чтобы максимизировать производительность процессоров на базе Armv9.
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