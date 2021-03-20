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С запуском процессоров Epyc Milan компания AMD в очередной раз расширила свое доминирующее положение на рынке серверов, предлагая лучшую производительность по более низким ценам практически в любой ценовой категории и для любых рабочих нагрузок. К концу 2020 года, спустя долгое время, доля серверов с процессорами AMD выросла почти до 10%, что положило конец монополии Intel на рынке процессоров для центров обработки данных.

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Недавно выпущенные процессоры серии Milan имеют ту же архитектуру ядер Zen 3, что и потребительские процессоры серии Ryzen 5000, что позволяет AMD принести высокую однопоточную производительность в серверных рабочих нагрузок. К концу 2021 года компания ожидает, что более 400 облачных сервисов по всему миру, включая Dell, HPC, Tencent, Microsoft, Google, Lenovo и т. д., будут внедрять процессоры Epyc 3-го поколения на более чем 100 различных платформах.

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Одна из самых острых проблем в полупроводниковой промышленности на данный момент является ограниченное предложение микрочипов. В этом отношении компания AMD увеличила количество заказов на 7-нанометровую продукцию у TSMC на 80% в годовом исчислении, превзойдя по этому показателю Apple и став крупнейшим 7-нанометровым клиентом этого производителя. Будущие процессоры AMD на базе ядер Zen 4, которые планируется запустить в 2023 году, будут использовать 5-нм техпроцесс EUV, что снова обеспечит беспрецедентный рост производительности во всех сегментах рынка.

Благодаря все более тонким технологическим процессам производства полупроводников мы также, вероятно, увидим увеличение количества ядер в серверном сегменте, причем некоторые источники указывают на верхний предел в 96 ядер для линейки Epyc 4-го поколения (Genoa). Неясно, увеличится ли количество ядер на рынке потребительских процессоров, но, учитывая, что гибридные процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake будут содержать до 16 гетерогенных ядер, AMD может решить предложить до 24 ядер с топовыми моделями Ryzen.