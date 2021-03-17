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На Geekbench появились результаты нескольких тестов ноутбука Samsung 760XDA с еще не вышедшим процессором Intel Core i7-11800H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Синтетический тест OpenCL, вероятно, не лучший тест для оценки игровой производительности, но это все, что доступно на данный момент.

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По данным, полученным Geekbench, мобильная видеокарта GeForce RTX 3050 Ti будет иметь 20 потоковых мультипроцессоров NVIDIA, каждый из которых включает 128 ядер CUDA, что в сумме составляет 2560 ядер CUDA. Вчера нам стало известно, что GeForce RTX 3050 не Ti имеет 16 потоковых мультипроцессоров. Таким образом, вариант RTX 3050 Ti имеет на 512 ядер больше, чем простая GeForce RTX 3050. Обе видеокарты будут оснащены еще не анонсированным графическим процессором GA107 на архитектуре Ampere. Вполне возможно, что графическая карта RTX 3050 Ti для ноутбуков будет иметь полную конфигурацию кристалла. Неясно, планирует ли компания NVIDIA использовать такую же конфигурацию для своих графических карт, предназначенных для настольных компьютеров.

Что касается героя данной новости, то видеокарта была оснащена 4 ГБ локальной памяти, это говорит о том, что обе модели будут иметь одинаковую конфигурацию памяти GDDR6, а также, вероятно, 128-битную шину.

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Графический процессор был протестирован на ноутбуке Samsung, оснащенном процессором Intel Core i7-11800H, являющийся 8-ядерным чипом среднего класса из грядущей серии Tiger Lake-H.

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Также графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti упоминается на сайте ASUS в составе ноутбука TUF Dash F15 2021 года.

Что касается непосредственно производительности, то в тесте Geekbench V5 OpenCL новинка набрала в среднем 60479 баллов. Что является немного лучшим результатом, чем уRTX 2060 Max-Q. Кроме того, такое значение производительности превышает на 15% результат младшей видеокарты GeForce RTX 3050.

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