Обновление Windows 10 Build 19043.899 удаляет старый Microsoft Edge
Как вы, возможно, уже знаете, Windows 10 по-прежнему поставляется с тремя предустановленными браузерами. Существует две разновидности Microsoft Edge, а третий браузер - Internet Explorer, который не является обязательным и может быть включен в любое время.
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Хотя Internet Explorer не удаляется из Windows 10, классический Microsoft Edge скоро будет удален из операционной системы.
Для тех, кто не в курсе, старый Microsoft Edge все еще присутствует в Windows 10 версии 20H2 и более старших. Устаревшая версия Edge по большому счету скрыта, а по умолчанию открывается Edge на базе Chromium, но классическая версия все еще активна в фоновом режиме, и опытные пользователи могут запускать обе версии одновременно.
В январе Microsoft подтвердила, что планирует полностью удалить старый Edge и выпустить только версию Chromium. В Windows 10 Build 19043.899 (21H1), которая в настоящее время доступна для загрузки на бета-канале, старая устаревшая версия Microsoft Edge отсутствует.
После бета-обновления новый Microsoft Edge устанавливается автоматически, и нет возможности получить доступ к устаревшему браузеру. Этот шаг не удивителен, поскольку возможность удаления Microsoft Edge в Windows 10 уже была обнаружена ещё на прошлой неделе благодаря обновленным документам. В обновлении документа поддержки Microsoft подтвердила, что Windows 10 21H1 является первой версией ОС, которая поставляется без устаревшей версии Edge.
Также стоит отметить, что есть планы удалить устаревшую версию Edge и из старых версий Windows. В предстоящем накопительном обновлении за апрель 2021 года устаревшая версия Microsoft Edge будет полностью удалена из Windows 10 версии 20H2, версии 2004 и других версий.
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