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Похоже, что производители ноутбуков начали тестирование процессоров 11-го поколения Intel Core серии H. Первым процессором Tiger Lake-H, попавшим на сайт Geekbench, стал Core i7-11800H, новый 8-ядерный и 16-поточный процессор, основанный на архитектуре Willow Cove.

Core i7-11800H будет иметь базовую частоту 2,3 ГГц и максимальную частоту до 4,6 ГГц. По сравнению с уже выпущенными процессорами Tiger Lake-H35, новая серия будет иметь вдвое больше ядер. Серии U и H35 были основаны на одном и том же кристалле. С другой стороны, H-серии явно требовалось больше времени, чтобы выйти на рынок. В настоящее время ожидается, что Intel выпустит свою серию Core H 11-го поколения к концу второго квартала.

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Герой данной новости был протестирован на ноутбуке Samsung 760XDA без дискретного графического процессора. Система также включала в себя 32 ГБ оперативной памяти DDR4.

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Новинка набирает от 1400 до 1537 баллов в одноядерном тесте и от 7727 до 8393 баллов в многоядерном тесте. В зависимости от теста процессор Core i7-11800H оказывается на 3–13% быстрее в одноядерном тесте, чем Ryzen 7 5800H, и на 8–17% быстрее в многоядерном.

Серия Ryzen 5000 HX еще не указана в диаграммах производительности Geekbench, но в любом случае это было бы не совсем корректное сравнение, потому что серия HX имеет разблокированый множитель. Старший Ryzen 9 5900H набирает в среднем 1551 и 9006 баллов в одно- и многоядерном тестах соответственно, что на 1% и 7% быстрее, чем Core i7-11800H, по сравнению с лучшим результатом процессора Tiger Lake-H.

Core I7-11800H - не единственный 8-ядерный процессор в линейке H. Intel также готовит Core i9-11900H с увеличенной на 300 МГц частотой в разгоне и Core i9-11980HK с разблокированным множителем и частотой 5 ГГц в режиме ускорения.