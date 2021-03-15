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Как один из ведущих игроков на рынке HDD компания Seagate видит, что жесткие диски уже некоторое время играют второстепенную роль по сравнению с твердотельными накопителями. Однако, стоит отметить, что емкость и стоимость владения HDD поддерживают их актуальность в центрах обработки данных и сохранят это преимущество, по крайней мере, в течение текущего десятилетия.

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Во время своего недавнего виртуального мероприятия компания Seagate поделилась пересмотренным планом развития жестких дисков, в котором излагаются шаги по дальнейшему развитию традиционных магнитных накопителей.

По мере того, как нынешняя технология хранения с перпендикулярной магнитной записью (PMR) достигает своих пределов, Seagate будет активнее переходить на магнитную запись с подогревом (HAMR) для увеличения емкости. Сообщается, что компания начала поставки моделей на 20 ТБ, основанных на технологии HAMR, в январе, хотя накопители наибольшей емкости, которые сейчас можно найти в розничной продаже, имеют объем 18 ТБ.

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Согласно дорожной карте, HAMR позволит выпускать диски емкостью более 30 ТБ в 2023 календарном году, а в 2026 году появятся первых жесткие диски объемом более 50 ТБ. Позже появятся жесткие диски с технологией BPM, которые увеличат плотность записи и емкость до 120+ ТБ после 2030 года.

Конечно, сейчас все больше людей используют различные облачные сервисы хранения информации, однако, многие, стоит сказать не безосновательно, беспокоятся за сохранность своих данных и предпочитают использовать традиционные системы хранения. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что жесткие диски уйдут с рынка в скором времени, а увеличение их объема и снижение стоимости только подстегнут к их приобретению и использованию в будущем в домашних компьютерах.