Seagate планирует к 2030 году выпустить жесткие диски емкостью 100 ТБ
реклама
Как один из ведущих игроков на рынке HDD компания Seagate видит, что жесткие диски уже некоторое время играют второстепенную роль по сравнению с твердотельными накопителями. Однако, стоит отметить, что емкость и стоимость владения HDD поддерживают их актуальность в центрах обработки данных и сохранят это преимущество, по крайней мере, в течение текущего десятилетия.
Во время своего недавнего виртуального мероприятия компания Seagate поделилась пересмотренным планом развития жестких дисков, в котором излагаются шаги по дальнейшему развитию традиционных магнитных накопителей.
По мере того, как нынешняя технология хранения с перпендикулярной магнитной записью (PMR) достигает своих пределов, Seagate будет активнее переходить на магнитную запись с подогревом (HAMR) для увеличения емкости. Сообщается, что компания начала поставки моделей на 20 ТБ, основанных на технологии HAMR, в январе, хотя накопители наибольшей емкости, которые сейчас можно найти в розничной продаже, имеют объем 18 ТБ.
реклама
Согласно дорожной карте, HAMR позволит выпускать диски емкостью более 30 ТБ в 2023 календарном году, а в 2026 году появятся первых жесткие диски объемом более 50 ТБ. Позже появятся жесткие диски с технологией BPM, которые увеличат плотность записи и емкость до 120+ ТБ после 2030 года.
Конечно, сейчас все больше людей используют различные облачные сервисы хранения информации, однако, многие, стоит сказать не безосновательно, беспокоятся за сохранность своих данных и предпочитают использовать традиционные системы хранения. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что жесткие диски уйдут с рынка в скором времени, а увеличение их объема и снижение стоимости только подстегнут к их приобретению и использованию в будущем в домашних компьютерах.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила