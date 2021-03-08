Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Согласно источникам, близким к Gamereactor, NVIDIA скоро прекратит производство своих чипов для Nintendo Switch, возможно, чтобы уступить место обновленной модели, основанной на новой микроархитектуре. Некоторое время назад в сообщениях Bloomberg говорилось, что Nintendo заключила сделку с Samsung на производство OLED-дисплеев с более высоким разрешением для нового варианта консоли Switch.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Консоль Nintendo Switch оснащена однокристальной системой Tegra X1, основанной на графической архитектуре Maxwell, первоначально представленной еще в 2014 году. С тех пор NVIDIA выпустила два новых чипа Tegra, а именно X2 и Xavier, основанные на архитектурах Pascal и Volta, соответственно. Tegra X1 имеет 256 ядер CUDA на базе 16 нм техпроцесса и гибридный процессор с использованием 4 ядер A53 и 4 ядер A57. X2 в свою очередь оснащается 2-мя ядрами Denver и четырьмя ядрами Cortex A57, в то время как графический процессор основан на Pascal с тем же количеством ядер и тем же 16-нм техпроцессом FinFET.

Графический процессор Xavier изначально был разработан для рабочих нагрузок, связанных с ИИ, и имеет в два раза больше ядер, чем X1/X2 (512 ядер) на основе архитектуры Volta и 12-нм процесса FinFET. Процессор представляет собой нестандартную конструкцию под кодовым названием Carmel с восемью ядрами, работающими с максимальной тактовой частотой 2,26 ГГц. Учитывая, что Xavier основан на Volta, который в первую очередь был разработан для центров обработки данных, а не на архитектуре Turing, мы, вероятно, увидим другую SoC в Switch Pro.

реклама

Согласно предыдущим слухам, Switch Pro будет поддерживать рендеринг в разрешении 4K вместе с возможной поддержкой DLSS. Кроме того, бывший журналист Kotaku Имран Хан ожидает, что Switch Pro станет своего рода модернизацией на половину поколения, что также указывает на то, что консоль получит Tegra X2 (или её эквивалент), а не Xavier. Это должно обеспечить более высокое разрешение и лучшую производительность в различных играх, подобных PS4 Pro и Xbox One X.