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AMD рекомендует Radeon RX 6800 XT для Resident Evil Village с трассировкой лучей

Компания AMD в качестве рекомендуемой видеокарты для комфортной игры в Resident Evil Village с трассировкой лучей называет Radeon RX 6800 XT
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 Как известно, компания AMD анонсировала свою новую видеокарту Radeon RX 6700 XT, производитель также объявил, что грядущая игра Resident Evil Village от издательства Capcom будет поддерживать трассировку лучей и набор проприетарных технологий AMD, известных как FidelityFX. Ни AMD, ни разработчик не подтвердили, какие технологии FidelityFX будут включены в игре, но поскольку RE: Village основана на том же движке RE Engine, что и Resident Evil 3, вполне вероятно, что помимо трассировки лучей также будет поддерживать FidelityFX CAS (Contrast Adaptive Sharpening).

 Видеокарты AMD на архитетуре RDNA2 уже поддерживают аппаратное ускорение для трассировки лучей. Каждый исполнительный блок оснащен одним ускорителем лучей. AMD очень неохотно говорит о производительности при ускорении трассировки лучей на видеокартах Radeon RX 6000, в основном из-за того, что по скорости работы карты компании проигрывают графическим процессорам NVIDIA на архитектуре Ampere. Производительность трассировки лучей AMD сопоставима лишь с поколением видеокарт NVIDIA Turing. Сам способ реализации трассировки лучей у двух компаний различается. Реализация AMD основана на DirectX RayTracing (DXR), тогда как NVIDIA поддерживает DXR, Vulkan RT Extensions и свою собственную технологию RTX.

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 Неясно, будет ли трассировка лучей в RE: Village также поддерживаться графическими процессорами NVIDIA при запуске. Например, предыдущая игра Godfall, выпускавшаяся исключительно с поддержкой трассировки лучей на картах AMD, получила поддержку NVIDIA всего через три месяца после выхода игры.

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 Что может быть интересно, так это то, что AMD рекомендует использовать графический процессор более высокого уровня, чем Radeon RX 6700XT, для игр с трассировкой лучей. Неизвестно, какие игровые настройки предлагает AMD, но Radeon RX 6700XT официально нацелена на игры с разрешением 1440p, а RX 6800XT - для игрового процесса в разрешении 4K. В обоих рекомендуемых случаях с трассировкой лучей и без нее в минимальной конфигурации указан 6-ядерный процессор Ryzen 5 1600, который относится к первому поколению Ryzen на базе архитектуры Zen, и к тому же на самом деле не блещет большой игровой производительностью, но стоит весьма недорого, причем с самого момента выпуска.

 Что касается самой игры Resident Evil Village, то её выход намечен на 7 мая. 

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Jeszter
12:20
Вам то откуда знать хватает им памяти или нет?
AMD рекомендует Radeon RX 6800 XT для Resident Evil Village с трассировкой лучей
Denis Mironov
12:20
Интересно, а где он увидел, что доходы растут? Вообще то уже как несколько дней доходность упала Зелот - такой Зелот
Доходы майнеров растут, а окупаемость GeForce 3060 Ti в добыче Эфира достигла 6 месяцев
Alexshanghai100500
12:18
так я не понял 3гб хватит всем или что ты хотел сказать?
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
REY_B_
12:18
К 2020 году страны юга Европы погрязли в долгах и уничтожили свою промышленность. ЕЦБ это финансировал, выкупая их долговые бумаги. К 2020 году он достиг потолка в 25% от всех долгов. Формально, больш...
Доходы майнеров растут, а окупаемость GeForce 3060 Ti в добыче Эфира достигла 6 месяцев
Каа
12:18
Да были 5,25, в 486 машинах помню их.
К концу десятилетия Seagate предложит жёсткие диски объёмом более 100 Тбайт
Alexshanghai100500
12:17
тебе на яндекс дзен. у нас здесь только эксель. хотя как вариант распиши йодом сетку на жопе хохол i6@ный.
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
vitosol
12:16
Первый, в начале ...90 годов (вроде), был аж 20 МБ (не уверен по ёмкости, может 2 МБ), размером с СД.
К концу десятилетия Seagate предложит жёсткие диски объёмом более 100 Тбайт
Lamerusha Lat
12:16
Да ни хрена там никто ничего не утратит. Это просто жалкая попытка отказаться от российских энергоресурсов. Ветряки - говно (см. пример с замёрзшим Техасом). Солнечные батареи - говно. Где они там соб...
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
Иван Руденко
12:16
Solaris 1.6 6AT по трассе 5.8 л .
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
RangerXP
12:12
Норм требования,значит с лучами смогут поиграть половина игроков.
AMD рекомендует Radeon RX 6800 XT для Resident Evil Village с трассировкой лучей
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