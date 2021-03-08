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Как известно, компания AMD анонсировала свою новую видеокарту Radeon RX 6700 XT, производитель также объявил, что грядущая игра Resident Evil Village от издательства Capcom будет поддерживать трассировку лучей и набор проприетарных технологий AMD, известных как FidelityFX. Ни AMD, ни разработчик не подтвердили, какие технологии FidelityFX будут включены в игре, но поскольку RE: Village основана на том же движке RE Engine, что и Resident Evil 3, вполне вероятно, что помимо трассировки лучей также будет поддерживать FidelityFX CAS (Contrast Adaptive Sharpening).

Видеокарты AMD на архитетуре RDNA2 уже поддерживают аппаратное ускорение для трассировки лучей. Каждый исполнительный блок оснащен одним ускорителем лучей. AMD очень неохотно говорит о производительности при ускорении трассировки лучей на видеокартах Radeon RX 6000, в основном из-за того, что по скорости работы карты компании проигрывают графическим процессорам NVIDIA на архитектуре Ampere. Производительность трассировки лучей AMD сопоставима лишь с поколением видеокарт NVIDIA Turing. Сам способ реализации трассировки лучей у двух компаний различается. Реализация AMD основана на DirectX RayTracing (DXR), тогда как NVIDIA поддерживает DXR, Vulkan RT Extensions и свою собственную технологию RTX.

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Неясно, будет ли трассировка лучей в RE: Village также поддерживаться графическими процессорами NVIDIA при запуске. Например, предыдущая игра Godfall, выпускавшаяся исключительно с поддержкой трассировки лучей на картах AMD, получила поддержку NVIDIA всего через три месяца после выхода игры.

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Что может быть интересно, так это то, что AMD рекомендует использовать графический процессор более высокого уровня, чем Radeon RX 6700XT, для игр с трассировкой лучей. Неизвестно, какие игровые настройки предлагает AMD, но Radeon RX 6700XT официально нацелена на игры с разрешением 1440p, а RX 6800XT - для игрового процесса в разрешении 4K. В обоих рекомендуемых случаях с трассировкой лучей и без нее в минимальной конфигурации указан 6-ядерный процессор Ryzen 5 1600, который относится к первому поколению Ryzen на базе архитектуры Zen, и к тому же на самом деле не блещет большой игровой производительностью, но стоит весьма недорого, причем с самого момента выпуска.

Что касается самой игры Resident Evil Village, то её выход намечен на 7 мая.