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Aya Neo - первая в мире портативная игровая консоль, использующая компоненты выполненные по 7 нм техпроцессу. Консоль недавно начала поставляться некоторым пользователям и обозревателям. Рассылаемая первая версия под названием Founders Edition получила эксклюзивный корпус прозрачного цвета. Тем не менее, эта модель является лишь первой версией, в то время как производитель сейчас сосредоточен на новых цветовых вариантах, которые отличаются также улучшенными характеристиками и оборудованием.

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Компания объявила в социальных сетях, что на Indiegogo уже подписано 40 000 человек. Изначально Aya планировала начать принимать заказы на новую консоль сразу после китайского Нового года, но из-за глобальной нехватки компонентов пострадал даже этот стартап. Сейчас компания сосредоточена на обеспечении достаточного запаса необходимых для производства компонентов перед масштабным запуском на Indiegogo. Это, вероятно, должно предотвратить дальнейшие задержки.

Сегодня Aya представила два варианта цвета, которые будут доступны заказчикам консоли: Dark Star и Light Moon:

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Консоль построена на базе APU AMD Ryzen 5 4500U с архитектурой ядер Zen2. Данный гибридный процессор не имеет гиперпоточности, это означает, что доступны только 6 ядер и 6 потоков. Однако, поскольку в данном случае речь идет о портативной игровой консоли, то отсутствие SMT на самом деле является преимуществом.

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Aya еще не подтвердила свои планы по обновлению устройства до более нового APU Ryzen 5500U, хотя он также основан на сокете FP6. Новый процессор также основан на Zen2, но обладает включенным SMT.

Также стоит отметить, что недавно компания Aya анонсировала новый комплект аксессуаров для консоли. Это говорит о том, что производитель явно не планирует останавливаться на достигнутом, а экосистема консоли будет только расширяться:

Компания Aya еще не подтвердила окончательную стоимость консоли, но изначально планировалось , что цена будет на уровне 3999 юаней (616 долларов США) за модель 512 ГБ и 4599 юаней за 1 ТБ.