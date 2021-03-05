Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Aya Neo на базе процессора AMD Ryzen 4500U выйдет в двух цветах: Black Star и Light Moon

Игровая консоль Aya Neo на базе процессора AMD Ryzen 4500U получит два цветовых варианта: Black Star и Light Moon
[ ] для раздела Блоги
+
Много 3060 Ti в продаже, цены пошли вниз, смотри
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Aya Neo - первая в мире портативная игровая консоль, использующая компоненты выполненные по 7 нм техпроцессу. Консоль недавно начала поставляться некоторым пользователям и обозревателям. Рассылаемая первая версия под названием Founders Edition получила эксклюзивный корпус прозрачного цвета. Тем не менее, эта модель является лишь первой версией, в то время как производитель сейчас сосредоточен на новых цветовых вариантах, которые отличаются также улучшенными характеристиками и оборудованием.

реклама

 Компания объявила в социальных сетях, что на Indiegogo уже подписано 40 000 человек. Изначально Aya планировала начать принимать заказы на новую консоль сразу после китайского Нового года, но из-за глобальной нехватки компонентов пострадал даже этот стартап. Сейчас компания сосредоточена на обеспечении достаточного запаса необходимых для производства компонентов перед масштабным запуском на Indiegogo. Это, вероятно, должно предотвратить дальнейшие задержки.

 Сегодня Aya представила два варианта цвета, которые будут доступны заказчикам консоли: Dark Star и Light Moon:

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

 Консоль построена на базе APU AMD Ryzen 5 4500U с архитектурой ядер Zen2. Данный гибридный процессор не имеет гиперпоточности, это означает, что доступны только 6 ядер и 6 потоков. Однако, поскольку в данном случае речь идет о портативной игровой консоли, то отсутствие SMT на самом деле является преимуществом.

реклама

 Aya еще не подтвердила свои планы по обновлению устройства до более нового APU Ryzen 5500U, хотя он также основан на сокете FP6. Новый процессор также основан на Zen2, но обладает включенным SMT.

 Также стоит отметить, что недавно компания Aya анонсировала новый комплект аксессуаров для консоли.  Это говорит о том, что производитель явно не планирует останавливаться на достигнутом, а экосистема консоли будет только расширяться:

 Компания Aya еще не подтвердила окончательную стоимость консоли, но изначально планировалось , что цена будет на уровне 3999 юаней (616 долларов США) за модель 512 ГБ и 4599 юаней за 1 ТБ.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd apu ryzen apu amd игровая консоль ryzen 5 4500u aya neo aya
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
11
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
30
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
32
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
33
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
48
В World of Tanks стартовал «Чёрный рынок» — временная акция по продаже редких танков за серебро и золото
2
Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
91
Один из первых обладателей Core i7-11700K сравнил игровую производительность новинки с Core i7-8700K
38
AMD показала одно из ключевых преимуществ Radeon RX 6700 XT над GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti
31
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
80
Курс биткоина снова устремился вверх
38
Microsoft официально представила Power Fx — простой язык программирования, основанный на логике Excel
1
realme 8: Super AMOLED-дисплей, чипсет Helio G95 и камера на 64 мегапикселя
+
NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
48
Samsung начинает производство своих телевизоров Neo QLED
4
AMD сообщила о добавлении поддержки Smart Access Memory для процессоров Ryzen 3000
37
Nvidia: майнинг не повлиял ни на продажи RTX 3060, ни на остальные видеокарты нового поколения
26
Xiaomi назвала 25 актуальных смартфонов серий POCO и Redmi, которые первыми получат MIUI 12.5
+
Radeon RX 6700 XT будет мощнее RTX 3070 в играх и ощутимо слабее в майнинге Ethereum при цене в 479$
27
Второй год жизни GeForce NOW разменяла с шестью миллионами пользователей
10
Intel Core i7-11700K обошел AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X в тестировании на UserBenchmark
26
Вице-президент NVIDIA сообщила, что GeForce RTX 3000 пользуется большим успехом у геймеров
64
Xiaomi Redmi Note 10 представлен официально – Snapdragon 678, AMOLED и Android 11 за 165 долларов
1
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
31

Популярные статьи

Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
120
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
105
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
11
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
349
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
6
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5

Сейчас обсуждают

Sergey Grigorev
17:58
возможно это и к лучшему по нынешним временам, если останется 4гб. хоть будет какая-никакая игровая карта нового поколения. но и ее ждет дефицит, уже от геймеров (((
GeForce RTX 3050 Ti замечена в составе игрового ноутбука — видеокарта получила лишь 4 Гбайт памяти
Leshiy2371
17:57
Сикорский - поляк,т.е. твой хозяин. За оскорбление хозяина - 10 плетей и на солнцепек (может поумнеешь). Хотя...кастрюля и ум - вещи несовместимые.
Пока марсоход NASA изучает Марс, Россия подготавливает миссию на Венеру
SeTi2019
17:54
Послушай, юный запутинец, оставь эти басни про "у всех айфоны и весь двор иномарками забит" себе. Экспорт растет и рос только сырьевой, и становится все более низкого передела (раньше, например, стал...
В Японии PlayStation 5 покупают в десятки раз больше, чем Xbox Series X/S
demarkdj
17:53
Да обычных игроков это ..ть не должно. Че там у них за проблемы: пандемия или диарея! С нас за два года,до релиза взяли фул прайс за определенный контент. Мало того они большую часть контента вырезали...
Автор A Way Out и It Takes Two считает несправедливым объём обрушившейся на Cyberpunk 2077 критики
Viktor Sch
17:53
И не на много лучше 5950х
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X обновил рекорд Cinebench R20
Winssy
17:52
Специально для тебя сделал по два скрина, обычные ультра против ультра с dlss и фильтром. Сам убедись, что особой разницы нет в картинке (с dlss и фильтром даже резче картинка получается), а в фпс ест...
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
Сергей Боровой
17:52
вот жеж куртка и мудак оказывается
Инвесторы проиграли суд против NVIDIA – доказать массовые продажи видеокарт майнерам не удалось
Yilec
17:51
Мамина радость.
Учёба на отлично стала одним из факторов успеха Илона Маска
Listoman
17:49
Это же не моя вина, что амуда почти всё своё железо делает мусором или оверпрайснутым)
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
Фёдор Пирожков
17:48
3060 мобильная имеет 6,а десктопная 12. Так что, думаю, ничего страшного
GeForce RTX 3050 Ti замечена в составе игрового ноутбука — видеокарта получила лишь 4 Гбайт памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем