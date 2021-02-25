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В сети появилось сообщение, что компания Samsung работает над ноутбуком на базе собственной однокристальной системе Exynos со встроенным графическим процессором AMD на базе архитектуры RDNA. Ноутбук будет работать под управлением Windows 10 от Microsoft и конкурировать с персональными компьютерами с постоянным подключением (ACPC) на базе платформ Qualcomm Snapdragon.

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Samsung лицензировала у AMD графические чипы Radeon RDNA в 2019 году и пообещала, что первые продукты, использующие графическую технологию AMD, будут доступны в течение следующих двух лет. Последний чипсет Exynos 2100 от Samsung, на которой работают международные версии смартфонов Galaxy S21, по-прежнему использует графику Arm Mali-G78 MP14, но при ее запуске в начале этого года Samsung заявила, что в ее следующем флагманском продукте будет использоваться Exynos на базе AMD. Компания не уточнила, какой это будет продукт, что вызвало слухи о новом премиальном смартфоне с графическим процессором Radeon.

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Таким образом, Samsung готовит чипсет Exynos, разработанный специально для персональных компьютеров. Чип будет адаптирован для обеспечения высокой производительности и будет включать в себя ядра Arm, а также графический процессор на базе AMD RDNA. По условиям сделки с AMD компания Samsung получает доступ к архитектуре, но не к дизайну продукта. Таким образом, графический процессор будет нестандартным, поэтому будет интересно посмотреть, как он соотносится по производительности с собственными интегрированными графическими процессорами AMD.

Ноутбук, естественно, будет включать в себя оперативную память от Samsung, 3D NAND, дисплей, аккумулятор и другие компоненты, которые Samsung производит сама или её подразделения. Этот ПК с Windows 10 будет преемником Samsung Galaxy Book S, основанного на чипсете Qualcomm Snapdragon 8cx.

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Точные характеристики ноутбука пока неизвестны, но источник утверждает, что он будет выпущен в третьем квартале этого года. В Samsung по понятным причинам не прокомментировали новость.

Samsung станет первым производителем ПК на ОС Windows, который будет использовать собственную SoC на базе архитектуры Arm вместо процессоров x86. До сих пор производители ПК, которые хотели предложить компьютер с Windows on Arm, должны были полагаться на чипы Qualcomm Snapdragon, поэтому с Exynos следующего поколения от Samsung у потребителей теперь будет больше выбора.