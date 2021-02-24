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Благодаря последней утечке стало известно, что новый Surface Laptop 4 может, наконец, обеспечить большую вычислительную мощность. Судя по всему, будущий ноутбук будет оснащен 6-ядерным процессором AMD.

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В Geekbench Surface Laptop 4 тестировался с процессором Ryzen 5 5500U или Ryzen 5 5600U. Базовая тактовая частота процессора составляет 2,2 ГГц, но почему-то максимальная указанная частота составляет 1,98 ГГц, это может быть проблемой с мониторингом еще раннего устройства. Еще одной странностью является то, что процессор в ноутбуке идентифицируется как Ryzen 5 3580U.

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Таким образом, либо Microsoft и AMD работали вместе, чтобы создать новый чип, либо Geekbench ошибочно показывает название модели процессора. В любом случае нам придется дождаться появления новых моделей, чтобы увидеть, какое оборудование установлено в Surface Laptop 4. Что касается других характеристик, то они включают 8 ГБ оперативной памяти DDR4, но, как и в прошлый раз, есть подозрение, что память будет распаяна непосредственно на плате компьютера, что не позволит пользователю выполнять обновления в будущем.

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Рабочий TDP также не указан для Surface Laptop 4. Все будет зависеть от того, насколько грамотно организовано охлаждение, и Microsoft может позволить 6-ядерному процессору Ryzen работать на более высоких тактовых частотах, что приведет к повышению производительности в различных сценариях. Однако, к сожалению, учитывая стремление Microsoft предоставить покупателю портативное и легкое устройство, похоже, что процессор Ryzen не сможет работать на более высоких частотах.

Что касается полученных результатов, то в одноядерном режиме новый ноутбук набирает 1063 балла, в то время как в многоядерных нагрузках производительность составила 5726 баллов, что является неплохим результатом для мобильного чипа.

В прошлом году у компании Microsoft была прекрасная возможность выпустить Surface Laptop 4 с модернизированными процессорами Ryzen 4000, но этого не произошло. Тем не менее, поклонники марки могут надеяться, что в 2021 году получат свои долгожданные ноутбуки с новейшими процессорами AMD Ryzen 5000, которые принесут отличную производительность в сегмент ульра портативных ноутбуков.