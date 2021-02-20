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Ходят слухи, что AMD выпустит свою грядущую Radeon RX 6700 XT в различных вариантах на базе графического процессора Navi 22. Такое сообщение о Radeon RX 6700 было опубликовано на канале Coreteks.

Информация в основном относятся к AMD Radeon RX 6700 XT. Coreteks сообщает, что AMD работает над двумя вариантами видеокарты Radeon RX 6700 XT. Оба оснащены графическим процессором Navi 22, но каждый из них имеет свою конфигурацию графического процессора. Похоже, все сводится к количеству выхода полноценных чипов, и AMD не хочет тратить впустую кристаллы графического процессора, поэтому они могут пойти по этому пути.

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Старшая версия AMD Radeon RX 6700 XT будет иметь TGP 230 Вт и получит заводской разгон и премиальную систему охлаждения. Другая версия карты получит меньшее значение TGP 189 Вт и будет использоваться только для эталонных видеокарт. Говорят, что тактовая частота карты составляет около 2,5 - 2,6 ГГц, что удивительно, но не неожиданно, поскольку нам уже доводилось видеть аналогичные цифры в предыдущих утечках. Обе карты будут иметь 12 ГБ памяти GDDR6 и будут выпущены в период с 15 по 19 марта, хотя недавние слухи говорят о точной дате выхода графических процессоров Navi 22 18 марта.

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Базовую цену компания AMD установит для менее продвинутой карты, но более дорогой вариант Radeon RX 6700 XT будет стоить значительно дороже, чем эталонная модель. Сайт прогнозирует увеличение производительности на 20-25% по сравнению с предшественником в лице Radeon RX 5700 XT, предлагая при этом большой объем памяти.

Кроме того, графическая карта Radeon RX 6700 будет иметь урезанный чип Navi 22, который будет отличаться от моделей XT. Radeon RX 6700 получит только 6 ГБ памяти GDDR6, которая будет работать на скорости 16 Гбит / с и, по слухам, будет выпущена в апреле.