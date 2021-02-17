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Компания Microsoft работает совместно с Google над новым изменением, которое улучшит работу веб-приложений на основе Chrome. После добавления этой функции в Chromium, прогрессивные веб-приложения (PWA) будут правильно восстановлены, и операционная система запомнит их состояние даже при перезапуске или перезапуске Chrome из-за обновления или сбоя.

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«Состояние сеанса в настоящее время включает только окна с вкладками, но не PWA. Это должно измениться. В некоторых случаях PWA необходимо восстанавливать при перезапуске браузера. Но состояние сеанса PWA должно быть логически отделено от состояния сеанса окна с вкладками, чтобы поддерживать иллюзию того, что PWA похожи на собственные приложения, а не на часть браузера», - поясняет идею Microsoft в документе.

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Это изменение восстановит веб-приложения через систему восстановления сеанса браузера. Реставрация будет работать следующим образом:

- Когда PWA восстанавливаются, атрибуты, которые обычно отслеживаются для окон браузера, будут отслеживаться и восстанавливаться (например, положение окна, экран, размер и т. д.);

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- Открытие PWA напрямую не должно запускать восстановление, как это делают обычные окна. (Например, открытие Twitter PWA должно делать именно это и ничего больше;

- Открытие браузера напрямую должно вести себя так же, как сегодня, и в большинстве случаев все равно не должно восстанавливать PWA.

В Windows и Linux компания Microsoft отметила, что обычное восстановление браузера и восстановление PWA не должны влиять друг на друга. Структура данных восстановления достаточно гибкая, чтобы поддерживать дополнительные поля, такие как положение окна веб-приложения или режим отображения.

Этот подход расширяет возможности восстановления сеанса браузера для хранения сеансов PWA и вкладок в отдельных файлах. Восстановление может вернуть только сеансы с вкладками браузера или только сеансы PWA.

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«Разделение сеанса браузера и сеанса приложения не является мнимым - оно действительно будет реализовано таким образом. Закрытие и открытие PWA никогда не повлияет на сеанс браузера», - отметили в Microsoft.

Компания Microsoft планирует представить эти улучшения PWA в Chromium 91 для всех операционных систем.