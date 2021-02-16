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За последние два года наблюдалась серия основных обновлений функций, за которыми следовало обновление с незначительными исправлениями ошибок и улучшениями. Сейчас происходят огромные изменения в цикле выпуска обновлений функций Windows 10, и первое обновление в году будет незначительным.

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Следующее обновление функции Windows 10 - это версия 21H1, то есть сборка 19043, и Microsoft подтвердила, что оно будет основано на обновлении за октябрь 2020 г. (версия 20H2), как ранее предлагали источники.

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В записке для партнеров по аппаратному обеспечению Microsoft заявила, что Windows 10 версии 21H1 будет следовать «тем же правилам, что и 20H2» и не будет изменять программу совместимости оборудования Windows, это означает, что версия 21H1 будет совместима со всеми существующими ПК, приложениями и драйверами.

«Драйверы, которые соответствуют всем применимым требованиям Windows 10 версии 2004, будут иметь цифровую подпись с теми же атрибутами подписи», - подтвердила Microsoft.

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Хотя даже в этом случае вполне вероятно, что будут улучшения качества, незначительные новые функции для потребителей, а также новые проблемы, без которых не обходится ни одно обновление.

Пользователи Windows 10, работающие под управлением версии 20H2, могут напрямую обновиться до версии 21H1 с помощью пакета поддержки, который, как ожидается, будет объемом меньше ста мегабайт.

Ожидается, что обновление функций Windows 10 21H1 будет выпущено весной 2021 года, а его развертывание будет ограничено, чтобы избежать потенциальных проблем с загрузкой. Однако пользователи могут найти его вручную в Центре обновления Windows.

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Поскольку версия 21H1 основана на версии 20H2, процесс обновления будет быстрее, так как будет устанавливаться как ежемесячное обновление. На данный момент не известно, будет ли что-нибудь интересное в этом выпуске, это обновление больше ориентировано на меню «Настройки» и общие улучшения качества.

В ближайшие несколько недель пользователи канала Release Preview начнут получать предварительные сборки версии 21H1, а Microsoft поделится более подробной информацией в своих пресс-релизах или сообщениях в блогах.

После выпуска обновления версия 21H1 будет логично, что следующей версией настольной системы Microsoft будет 21H2, также известная как обновление Sun Valley, и она будет включать более крупные изменения.