Microsoft признает проблему с Windows 10 KB4601319 и обещает исправить
Представитель Microsoft подтвердил, что накопительное обновление от февраля 2021 года (KB4601319) имеет ошибку, которая может вывести из строя веб-камеру. Помимо сбоев камеры, пользователи также сообщали о других ошибках в Windows 10 KB4601319, и Microsoft изучает эти сообщения.
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Согласно сообщениям пользователей, Windows 10 KB4601319 не поддерживает камеры Intel RealSense Depth и Razer Stargazer. Откат накопительного обновления решает проблему.
В разделе поддержки Microsoft Feedback Hub инженер-программист заявил, что компания знает об этих отчетах и работает над исправлением.
«Спасибо, что обратили наше внимание на проблемы с камерой Intel Realsense. Мы знаем об этой проблеме и работаем над ее устранением. А пока, если вам нужно заставить камеру работать, следуйте инструкциям по удалению установленного обновления», - отметили в Microsoft.
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Хотя Microsoft подтвердила сообщения о проблемах с камерой только после накопительных обновлений, пользователи отметили, что KB4601319 также влияет на производительность беспроводных мышей, второго монитора и других аксессуаров.
Помимо сбоя оборудования, также есть сообщения об ошибке Blue Screen of Death (синий экран смерти).
Стоит отметить, что только у некоторых пользователей были сбои системы после накопительного обновления в этом месяце, и они не получили широкого распространения. Как и ожидалось, некоторые также сообщили о проблемах с установкой при загрузке и применении накопительного обновления за февраль 2021 года.
В центре отзывов компания Microsoft сообщила, что пользователи могут удалить февральское исправление, если после установки у них возникнут проблемы. Если не удается удалить его с помощью Центра обновления Windows или панели управления, всегда можно использовать функцию восстановления или Media Creation Tool.
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