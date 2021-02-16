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Windows 10 получит настройки персонализации "Использование устройства"

Операционная система Windows 10 получает настройки персонализации «Использование устройства»
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 В октябре 2020 года Microsoft начала тестирование обновленного экрана OOBE с новыми параметрами, которые помогут пользователям настроить новое или старое устройство после обновления функций Windows 10.

 Компания все еще изучает эту идею, и похоже, что приложение «Настройки» также обновляется и получит новый раздел «Использование устройства», чтобы помочь пользователям настроить свое устройство после того, как они покинули экран OOBE.

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 На данный момент неясно, как будет работать новый параметр «Использование устройства», поскольку он дает сбой в предварительных сборках. Этот параметр отображается на странице "Персонализация" в приложении "Настройки", поэтому можно с уверенностью предположить, что Microsoft не работает над функцией Google Digital Wellbeing.

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 Вместо этого похоже, что новый экран использования устройства позволит пользователям настроить систему под свои личные нужды. Страница «Использование устройства» имеет внутреннее кодовое название «SettingsUserIntentPage», это также предполагает, что параметр «Использование устройства» связан с новым интерфейсом OOBE.

 Если новая страница настроек действительно основана на OOBE, то пользователи смогут выбрать основную категорию использования для своей системы. Первоначально будут предложены следующие категории «использования устройств»:

  • Gaming
  • Family
  • Creativity
  • Schoolwork
  • Entertainment
  • Business.

 Если выбрать «Игры», то Windows 10 будет оптимизирована для игр, но неясно, как будет работать оптимизация и какие изменения будут внесены в вашу систему. Также неясно, будет ли эта функция включена в следующее крупное обновление Sun Valley.

 Как упоминалось выше, Microsoft не совсем уверена в функциях, которые она тестирует в предварительных сборках, и они только изучают эту идею. Новое изменение «Использование устройства» было введено в Windows 10 Build 21313, хотя его можно включить только с помощью сторонних инструментов.

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