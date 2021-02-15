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PlayStation 5 получила урезанный по функционалу чип с отсутствием AMD Infinity Cache

Фотографии PlayStation 5 подтверждают отсутствие поддержки AMD Infinity Cache, другие функции RDNA тоже могут отсутствовать
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 Консоль PlayStation 5 вышла несколько месяцев назад, но только сейчас фотографии кристалла были  опубликованы в Twitter пользователем @FritzchensFritz, который регулярно публикует снимки кристаллов процессоров и графических процессоров. @FritzchensFritz надеется вскоре получить более качественное коротковолновое инфракрасное (SWIR) изображение чипа PlayStation 5.

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 Тем не менее, фотографии, которые были загружены раскрывают несколько ранее неизвестных подробностей о PlayStation 5. В то время как AMD и Sony заявляют, что консоль использует прежнюю архитектуру RDNA 2, кристалл, похоже, имеет отдельные модули кеширования, что указывает на отсутствие поддержки технологии Infinity Cache. Ходили слухи, что обе консоли следующего поколения будут поддерживать Infinity Cache, но похоже, это так и осталось на уровне слухов.

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 AMD Infinity Cache увеличивает пропускную способность, доступную графическому процессору. Согласно  информации AMD, технология Infinity Cache может обеспечить до 3,25 раза более эффективную пропускную способность 256-битной памяти GDDR6. Стоит подчеркнуть.

 Кроме того, похоже, компания Sony удалила, например, некоторые фиксированные функциональные блоки (FFU) и Fused Multiply-Add (FMA / FMADD). Стоит подчеркнуть, что изображение ниже - это всего лишь интерпретация чипа PlayStation 5. Однако пространство между сегментами кэша фактически подтверждает, что консоль не поддерживает Infinity Cache.

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 Изображения, опубликованные @FritzchensFritz, также подтверждают, что Sony применяет жидкий металл  при организации охлаждения кристалла консоли PlayStation 5. Кроме того, Sony применила некоторую защиту вокруг SoC, чтобы жидкий металл не попал на материнскую плату.

 

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Теги

amd sony playstation 5 playstation rdna 2 rdna sony playstation 5 infinity cache
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