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Торговая марка PowerColor, владельцем которой является TUL вслед за Gigabyte и ASRock зарегистрировала графическую карту Radeon RX 6700 XT в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в преддверии ожидаемого выпуска в первой половине 2021 года. Карта может появиться уже в следующем месяце, если верить некоторым слухам, которая предоставит AMD преимущество в борьбе с видеокартами серии NVIDIA RTX 3060.

Хотя в списке не содержится каких-либо дополнительных технических сведений о RX 6700 XT, он проливает некоторый свет на Radeon RX 6700. Ранее считалось, что новинка получит 12 ГБ видеопамяти, однако, список карт Powercolor подразумевает, что AMD вместо этого сократила объем локальной памяти до 6 ГБ. Поэтому неудивительно, что карта комплектуется чипами GDDR6, а не новейшей её разновидностью GDDR6X. Кроме того, номера моделей Radeon RX 6700 предполагают, что карта имеет три порта DisplayPort и один разъем HDMI.

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Ожидается, что компания AMD выпустит Radeon RX 6700 на графическом процессоре Navi 22 XL со 192-битной шиной памяти. Карта получит минимальный TGP 146 Вт, в то время как верхний показатель данного параметра составит 156 Вт.

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