Темный режим Google Search получает поддержку Windows 10
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Пользователи Windows 10 наконец-то получили возможность воспользоваться темным режимом Google. На основе тестирования портала Windows Latest было подтверждено, что темный режим Google Search теперь постепенно развертывается на настольных компьютерах под управлением Windows 10.
Пока, однако, только небольшой процент пользователей может активировать темный режим в поисковике Google. На данный момент пользователям необходимо запустить Chrome 76+ в Windows 10 версии 1809 или новее, чтобы увидеть его.
Google тестирует темный режим с конца прошлого года, но пока еще не для всех. Если он доступен для конкретного устройства, то должен находиться на странице «Настройки» учетной записи Google. Если вам повезет, вы также увидите уведомление о темном режиме в результатах поиска Google, как показано на скриншоте ниже.
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На вкладке настроек учетной записи Google пользователь может изменять тему между различными вариантами, такими как «Темная», «Светлая» или «Системная по умолчанию». Изначально предустановлен параметр по умолчанию, что заставляет Google Search учитывать настройки темы приложения, которые установлены в Windows 10.
В октябре 2020 года YouTube также получил поддержку собственной темы, что позволяет платформе потоковой передачи соответствовать предпочтениям темы операционной системы.
Google тестирует новые стили темного режима для предстоящей функции поиска по вкладкам. После обновления цвета выделения или наведения теперь будут соответствовать цветам Omnibox, чтобы решить проблему согласованности темного режима.
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Корпорация Google также тестирует новую функцию для Chromium, которая будет учитывать тему операционной системы при выборе цветов на экране создания локального профиля. Когда создается локальный профиль, браузер попытается выбрать цвет с яркостью, близкой к текущему цветовому режиму (светлый или темный).
В настоящее время вторая и третья строки в палитре цветов будут рассматриваться в светлом режиме, и только последняя строка будет рассматриваться в темном режиме.
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