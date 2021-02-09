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Несколько дней назад появились сообщения, что компания Xiaomi собиралась запустить серию смартфонов Redmi Note 10 в Индии в ближайшее время и по довольно привлекательной стоимости. Однако сегодня появился намек на то, что запуск может быть даже ближе, чем ожидалось, возможно, даже 10 февраля, то есть завтра.

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The Redmi Note 9 5G Представительство Redmi в Индии выпустило тизер своего очередного мероприятия, запланированного на завтра, 10 февраля. В самом видео напрямую не упоминается серия смартфонов Redmi Note 10, однако есть множество ссылок на число 10.

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Подобности о серии устройств Redmi Note 10 остаются на данный момент неизвестным. Однако в отчетах указывается, что очередная линейка смартфонов Redmi Note будет выпущена в трех вариантах: Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Последний из трех моделей может не появиться на рынке Индии, хотя все это остается на уровне слухов и предположений на данный момент. В любом случае, осталось ждать недолго и завтра станет доступно больше информации.