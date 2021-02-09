Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Qualcomm заявила, что в настоящее время производит отбор модемов Snapdragon X65 5G для OEM-производителей, которые намерены выпустить коммерческие устройства с этим чипом в 2021 году. Это означает, что полноценный анонс может состояться в конце года, а фактическая доступность устройств ожидается в начале 2022 года или немного позже.

реклама

Последняя разработка Qualcomm позиционируется как первый в мире 10-гигабитный 5G модем и первая 3GPP 16 RF-система, это означает, что она невероятно быстрая, по крайней мере, на бумаге. Как подчеркивает ресурс The Verge, практически никакие сети 5G пока не могут обеспечивать такие скорости. Однако это означает, что когда придет время для такой пропускной способности, модем X65 уже будет готов к таким скоростям передачи данных.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Модем X65 имеет обновляемую архитектуру, которая обеспечивает перспективность модема за счет обновления программного обеспечения, продления срока службы устройства, расширения возможностей и снижения общей стоимости владения.

Кроме того, он впервые использует расширенные возможности настройки антенны с помощью искусственного интеллекта. Согласно данным компании Qualcomm, решение использует модель, обученную искусственному интеллекту, для определения положения руки пользователя на устройстве и точной настройки антенн в реальном времени, что приводит к более высокой скорости передачи данных, лучшему охвату и увеличению времени автономной работы.

реклама





Есть предположения, что корпорация Apple будет использовать модем X65 в своих смартфонах iPhone 2022 года, прежде чем перейти на собственное 5G решение в будущем.