Qualcomm представила модем X65 5G четвертого поколения со скоростью до 10 Гбит/с
Компания Qualcomm заявила, что в настоящее время производит отбор модемов Snapdragon X65 5G для OEM-производителей, которые намерены выпустить коммерческие устройства с этим чипом в 2021 году. Это означает, что полноценный анонс может состояться в конце года, а фактическая доступность устройств ожидается в начале 2022 года или немного позже.
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Последняя разработка Qualcomm позиционируется как первый в мире 10-гигабитный 5G модем и первая 3GPP 16 RF-система, это означает, что она невероятно быстрая, по крайней мере, на бумаге. Как подчеркивает ресурс The Verge, практически никакие сети 5G пока не могут обеспечивать такие скорости. Однако это означает, что когда придет время для такой пропускной способности, модем X65 уже будет готов к таким скоростям передачи данных.
Модем X65 имеет обновляемую архитектуру, которая обеспечивает перспективность модема за счет обновления программного обеспечения, продления срока службы устройства, расширения возможностей и снижения общей стоимости владения.
Кроме того, он впервые использует расширенные возможности настройки антенны с помощью искусственного интеллекта. Согласно данным компании Qualcomm, решение использует модель, обученную искусственному интеллекту, для определения положения руки пользователя на устройстве и точной настройки антенн в реальном времени, что приводит к более высокой скорости передачи данных, лучшему охвату и увеличению времени автономной работы.
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Есть предположения, что корпорация Apple будет использовать модем X65 в своих смартфонах iPhone 2022 года, прежде чем перейти на собственное 5G решение в будущем.
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