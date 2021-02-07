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Если кто помнит, то еще в 2014 году 5-дюймовые смартфоны считались фаблетами. И теперь подавляющее число смартфонов имеют большой дисплей диагональю более 6,5 дюймов. Однако в прошлом году мы наконец увидели компактный флагманский телефон. Apple выпустила iPhone 12 Mini с диагональю всего 5,4 дюйма. Но как насчет пользователей Android? Что ж, появилась информация, намекающая на запуск компактного флагманского устройства на системе Android под названием ASUS ZenFone Mini.

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Люди привыкли к большим дисплеям. Поскольку смартфоны с каждым днем становятся все мощнее, то все мы можем играть в игры с качественной графикой и использовать их для мультимедиа. И чем больше размер дисплея, тем удобнее он для такого рода использования. Но есть пользователи, которые предпочитают компактные телефоны, и для них ASUS ZenFone Mini станет глотком свежего воздуха.

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Согласно данным DigiTimes, ZenFone Mini будет иметь меньший форм-фактор. На данный момент не известен его точный размер. Но предполагается, что он будет иметь экран в диапазоне от 5,5 до 6 дюймов. Можно сказать, что это идеальный размер для компактного телефона.

Дисплей - не единственная изюминка ASUS ZenFone Mini. Ожидается, что он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon серии 800. Это может быть даже флагманский Snapdragon 888, если ASUS хочет создать полноценный компактный флагман. Но для снижения стоимости конечного устройства ASUS может использовать Snapdragon 870.

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Что касается даты выхода, то нет никакой официальной информации. Но вероятнее всего выход новинки состоится до ASUS ROG Phone 5, который должен появиться уже весной.