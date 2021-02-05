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Голосовая связь теперь является важным методом интеграции в Windows 10 и постепенно становится востребованной функцией для пользователей операционной системы. В Windows 10 уже давно предусмотрена поддержка голосового поиска, и теперь та же функция доступна в Microsoft Edge в последнем обновлении. Эта функция отображается в виде новой опции «голосовой поиск» в контекстном меню Edge. Параметр отображается как на домашней странице с Bing, так и в каждой адресной строке при щелчке правой кнопкой мыши.

С точки зрения функциональности голосовой поиск в Microsoft Edge довольно прост. Нажатие на эту опцию открывает экран диктовки Windows, который пользователи могут закрыть, щелкнув в любом месте экрана или с помощью нажатия клавиши ESC.

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Экран диктовки Windows с надписью «Initiallilizing» появляется первым, а за ним следует «Прослушивание…» после того, как звук обнаружен Microsoft Edge и Windows 10.

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После завершения Windows отправляет запрос в Edge, и появляются результаты поиска Bing.

На данный момент голосовой поиск доступен пользователям Microsoft Edge только на канале Canary, и будет доступен всем в этом году.

Стоит помнить, что параметр голосового поиска нельзя удалить из контекстного меню, поскольку Microsoft в настоящее время не позволяет пользователям настраивать меню.

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Как показано на скриншоте выше, Microsoft тестирует вариант голосового поиска для страницы новой вкладки, и он основан на том же подходе.

В дополнение к интеграции голосового поиска Microsoft Edge также получает новую функцию, которая блокирует автоматическое воспроизведение видео. Такие видео с автоматическим воспроизведением обычно потребляют больше данных и заряда батареи, и настройка отключения автоматического воспроизведения видео является долгожданным улучшением.

Кроме того, Edge получил новый менеджер загрузок, доступ к которому можно открыть с панели инструментов. Используя новый менеджер загрузок, пользователи могут запускать, приостанавливать, возобновлять и останавливать загрузки прямо с панели инструментов.