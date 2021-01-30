TENAA раскрывает спецификации и внешность ASUS ROG PHONE 5
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В течение наступившего 2021 года готовятся к выходу очередные игровые смартфоны от ведущих производителей, таких как Red Magic и Black Shark. Одним из первых новых игровых смартфонов может стать ROG Phone нового поколения, выход которого может состояться в первые месяцы наступившего года. Судя по всему, ASUS не оставит шанса конкурентам на лидерство в этой области. На данный момент устройство носит название рабочее название ROG Phone 4. Однако, число 4 является не счастливым для китайце, поэтому его название будет с высокой вероятностью иным. Мы все видели несколько тизеров и утечек, раскрывающих некоторые подробности об устройстве., а сегодня появилась возможность узнать о дизайне устройства и основных характеристиках благодаря сертификации TENAA.
Последний смартфон Republic of Gamers только что прошел процесс сертификации TENAA в Китае. Список сопровождается основными характеристиками и изображениями.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASUS ROG PHONE 5
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ROG Phone 5 будет работать на процессоре Snapdragon 888, что неудивительно. Интересно, что в телефоне будет установлена массивная батарея емкостью 6000 мАч. Смартфон будет использовать двухэлементную технологию с двумя аккумуляторами емкостью 3000 мАч каждый. Что намекает на технологии сверхбыстрой зарядки. Новый ROG Phone будет иметь быструю зарядку мощностью 65 Вт благодаря списку сертификации 3C. Аккумуляторы с двумя ячейками - это способ, который компании используют, чтобы избежать повреждений с помощью быстрых технологий зарядки.
На задней панели ROG Phone будет тройная камера. Основной модуль получит датчик разрешением 64 МП. Два других датчика, вероятно, предназначены для сверхширокоугольной и макро съемки. Интересно, что на задней панели телефона есть дополнительный дисплей. Согласно ранее просочившемуся тизеру, этот дисплей будет служить для отображения уведомлений и другой полезной информации.
Обновленный ROG Phone может похвастаться 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев. К сожалению, сертификация не раскрывает фактического разрешения дисплея. Поскольку это игровое устройство, то есть веские основания полагать, что оно имеет разрешение FHD+. В то время как некоторые флагманы 2021 года делают ставку на дисплеи QHD+, разрешение FHD+ лучше подойдет для игровых телефонов, так как QHD+ нагружает графический процессор больше, чем FHD+. Помимо неизвестного на данный момент разрешения, точно известно, что смартфон имеет частоту обновления 144 Гц, что означает плавное воспроизведение игрового процесса.
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