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Во время стрима MSI Insider представители компании подтвердили конфигурации мобильных видеокарт GeForce RTX 3000 в новейших игровых ноутбуках компании.

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Хотя NVIDIA рекомендовала своим партнерам указывать TGP (общую графическую мощность) и тактовую частоту графических процессоров для игровых ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 30, ни один производитель еще не сделал этого.

Проблемные и вводящие в заблуждение списки на страницах официальных спецификаций ноутбуков - это типичная маркетинговая попытка, ограничивающая доступ к информации для потребителей. Клиенты вынуждены искать эту информацию самостоятельно, либо через поддержку продукта, либо через внешние обзоры, либо путем чтения технических публикаций.

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Вчера стал известен полный перечень всех мобильных видеокарт серии RTX 3000, который включает целых 28 вариантов. Такое огромное количество невозможно понять рядовым потребителям, которые предпочли бы прочитать эту информацию со страницы продукта, а не полагаться на неподтвержденные отчеты третьих лиц.

С тех пор, как NVIDIA отказалась от именования Max-Q в своих мобильных видеокартах, очень сложно проверить диапазон TGP для ноутбука. Однако по конструкции некоторые ноутбуки ограничены своей охлаждающей способностью, и по этой причине для многих ноутбуков мощность будет ограничена 80 Вт для всех вариантов графических карт.

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Сотрудники MSI защищали свою компанию, которая не размещает TGP на страницах продуктов, объясняя, что для каждого региона существует множество вариантов. Это, конечно, полная чушь, и в базовых конфигурациях всегда были одни и те же графические процессоры. Особенности региона обычно влияют на раскладку клавиатуры или кабели источника питания, но не на вариант GPU TGP.

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Во время стрима MSI Insider была наконец раскрыта полная информация TGP о ноутбуках с видеокартами GeForce RTX 3000. Было сказано, что это типичные конфигурации, которые могут отличаться в зависимости от других компонентов. На такие функции, как Dynamic Boost, может повлиять выбор центрального процессора, хотя это не повлияет на данные в таблице выше.

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На страницах продуктов по-прежнему не указано, какие варианты TGP предлагаются MSI. Как видно из приведенного выше изображения, понять графическую мощность ноутбука не получится, а между тем GE76 Raider имеет 150 Вт RTX 3080, в то время как GS66 Stealth имеет мощность только 80 Вт для RTX 3080. Это почти 50 процентное снижение мощности, которое безусловно, обеспечит другой игровой процесс.