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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5/Mi Smart Band 5 имел огромный успех, и первоначальная утечка информации о преемнике Mi Band 6 указывает, что он также будет очень популярным. Новинка не только будет иметь те же полезные функции, что и его предшественник, но также будет поставляться с множеством новых инструментов и визуальных улучшений. Пользователь форума Geekdoing под ником MagicalUnicorn поделился множеством подробностей о Mi Band 6/Mi Smart Band 6, который имеет кодовое имя «Pangu». Во-первых, похоже, что на данный момент существует два варианта устройства: XMSH16HM - это номер модели китайской версии с NFC и XMSH16HM - это модель без NFC, которая может появиться как на китайском, так и на мировом рынках.

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Согласно данным, найденным в коде приложения Zepp, похоже, что Xiaomi Mi Band 6 будет иметь поддержку Alexa и получит датчик SpO2 для измерения кислорода в крови. Это будет большим преимуществом для будущих пользователей, заинтересованных в потенциальном глобальном варианте Mi Smart Band 6, который поддерживает эти функции. Вдобавок ко всему, вполне вероятно, что трекер активности будет иметь встроенный GPS, хотя этот аспект все еще остаётся открытым. Mi Band 6 также может иметь больший дисплей, чем 1,1-дюймовый экран, установленный на Mi Band 5, поскольку просочившиеся циферблаты для модели-преемника имеют более высокое разрешение, чем те, которые есть в устройстве предыдущего поколения.

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Также было найдено огромное количество изображений со значками и смайликами (см. ниже) вместе с заголовками меню и изображениями действий. Mi Band 6 также может поставляться с таймером Pomodoro и напрямую доступными данными о сне, которые хранятся на смарт-браслете. MagicalUnicorn также обнаружил, что Xiaomi Mi Band 6 должен иметь до 30 режимов активности по сравнению с 11 в Mi Band 5. Новые режимы включают танцы, зумбу, крикет, баскетбол и кикбоксинг. Очевидно, что еще слишком рано говорить о стоимости и дате запуска Mi Band 6. Напомню, что Xiaomi Mi Band 5 был запущен в июне 2020 года по цене 189 юаней (29 долларов США) за версию без NFC.





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