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Компания ASUS готовит целых тринадцать материнских плат на новейшем чипсете Z590 для процессоров Intel Rocket Lake-S 11-го поколения. В то время как серии начального и среднего уровня, такие как TUF или ROG STRIX, уже были внесены в список для предварительных заказов, серия ROG Maximus премиум-класса еще не полностью готова к своему дебюту.

На прошлой неделе компания ASUS объявила цены и ожидаемые даты отгрузки своих новых плат. Запуск большинства из них запланирован на конец февраля, незадолго до того, как Intel официально запустит серию 11-го поколения Rocket Lake-S. Премиум-серия ROG Maximus XIII с высококачественными компонентами, возможностями подключения периферийных устройств и новейшими аудиокодеками будет стоить не менее 500 евро/долларов, а самая дорогая материнская плата EXTREME GLACIAL получит ценник в 1500 евро.

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Буквально вчера компания ASUS начала принимать предзаказы на материнские платы Z590. Среди серий TUF и STRIX только одна материнская плата ROG Maximus в настоящее время присутствует на Amazon - XIII Hero. Серия Hero всегда была очень популярна, часто являясь лучшим компромиссом между серией Extreme или Apex по относительно доступной цене, но при этом предлагая все премиальные и часто ненужные многим потребителям функции.

Неполный список характеристик ASUS ROG Maximus XIII Hero, Extreme и Extreme Glacial опубликован на слайдах ниже. Интересующиеся ознакомиться с полными характеристиками могут пройти по данной ссылке.

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ASUS Z590 ROG Maximus XIII Apex

ASUS Z590 ROG Maximus XIII Extreme Glacial

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ASUS Z590 ROG Maximus XIII Extreme

ASUS Z590 ROG Maximus XIII Hero

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