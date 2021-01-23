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Флагманский процессор AMD Ryzen 5000HS был замечен в базе данных Geekbench. Судя по всему, кто-то тестировал недавно анонсированный ультрапортативный ноутбук ASUS ROG Flow X13, который как раз работает на данном чипе.

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Flow X13 - это гибридный игровой ноутбук из премиальной игровой серии ASUS ROG. Ноутбук оснащен высокопроизводительным процессором и графическим процессором среднего уровня GeForce GTX 1650, но благодаря проприетарному разъему от компании ASUS ноутбук можно подключить к внешней видеокарте и док-станции, известной как ROG XG Mobile, которая поддерживает дискретные видеокарты вплоть до GeForce RTX 3080.

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Процессор AMD Ryzen 9 5980HS, установленный в ноутбуке представляет собой 8-ядерный, 16-поточный чип с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Однако в тесте из утечки, частота процессора не превышала 4,41 ГГц, вероятно, из-за ограничений по мощности и охлаждению ноутбука ROG Flow X13. Напомню, что процессоры серии Ryzen 5000HS имеют ограничение TDP до 35 Вт. Существует также вариант Ryzen 9 5980HX, который по умолчанию имеет мощность 45 Вт, а также возможность дальнейшего повышения TDP благодаря разблокированному лимиту мощности. Тем не менее, оба процессора представляют собой верхний уровень в линейке AMD, являясь флагманскими процессорами в серии Cezanne FP6.

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Что касается самого теста, то Ryzen 9 5980HS смог занять первое место в линейке Ryzen 5000 в одноядерном тесте Geekbench 5, набрав 1532 балла, но не смог показать того же результата в многоядерной нагрузке с результатом 8219 баллов.

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