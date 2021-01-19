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Еще в октябре компания ASUS анонсировала специальный выпуск своей линейки продуктов для ПК, вдохновленный аниме-сериалом Mobile Suit Gundam. Компания раскрыла планы по выпуску двух серий продуктов: GUNDAM, выдержанной в белой цветовой гамме и ZAKU II (на фото ниже).

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Новая видеокарта, основанная на серии TUF Gaming, оснащена красно-белым кулером, разработанным в стиле мобильного костюма Char's MS-06S ZAKU II, который появляется в аниме-сериале. Эта модель оснащена графическим процессором TU116 предыдущего поколения Turing с 1408 ядрами CUDA. Поскольку GTX 1660 SUPER основана на старой архитектуре, в ней отсутствуют ядра трассировки лучей и тензорные ядра, поэтому она не будет поддерживать технологии RTX и DLSS. Видеокарта в некотором роде является предшественницей RTX 3060, которую NVIDIA представила на прошлой неделе. Модель GTX оснащена только 6 ГБ памяти GDDR6, что составляет половину того, что может предложить новое поколение.

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На данный момент неясно, планирует ли ASUS выпустить карты среднего класса GUNDAM на базе поколения Ampere, но компания уже анонсировала свою модель RTX 3090 с модификацией ROG STRIX White для серии GUNDAM.

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ASUS TUF GTX 1660 SUPER ZAKU II имеет заводской разгон до 1800 МГц. Она также имеет оверклкерский режим, который можно активировать через программное обеспечение GPU Tweak, дополнительно увеличивающий частоту до 1830 МГц. Видеокарта представляет собой 2,7-слотовую конструкцию с тремя вентиляторами и предлагает три разъема для подключения дисплеев: один HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a и DVI-D DualLink.

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Видеокарта TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II EDITION сочетает в себе усовершенствования TUF Gaming с элементами дизайна из аниме-сериала GUNDAM, имеет кожух и заднюю пластину темно-красного цвета с черными и белыми вставками. Кроме того, обе стороны карты украшены узорами, вдохновленными мехом Зеон и Чар. В наших краях вряд ли найдется много поклонников данной аниме серии, а соответственно желающих приобрести карту предыдущего поколения в необычной раскраске, но на азиатском рынке непременно найдет своих покупателей.

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Стоимость видеокарты и время её появления в продаже пока остаются неизвестными. Более того, новинка наверняка выйдет ограниченным тиражом и только в некоторых странах Азии.