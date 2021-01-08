ADATA готовит модули ОЗУ DDR5-8400 объемом 64 ГБ и уже тестирует их
Стандарт оперативной памяти DDR5 должен появиться на рынке потребительских ПК в конце этого года, и ADATA является одним из первых производителей модулей, которые анонсируют продукты на основе DDR5, разработанные в сотрудничестве с известными производителями материнских плат, такими как Gigabyte и MSI. Компания ADATA отмечает, что эти новые модули в настоящее время тестируются на «новейших платформах Intel», скорее всего, с грядущей архитектурой Intel 12-го поколения для настольных ПК Alder Lake, анонс которой ожидается во второй половине 2021 года, а доступной станет в 2022 году.
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Еще в 2018 году считалось, что первое поколение модулей DDR5 для рынка потребительских компьютеров дебютирует со скоростью передачи данных 5200 МТ/с и постепенно увеличит этот показатель до 8400 МТ/с по мере развития стандарта. Тем не менее, ADATA уже тестирует модули со скоростью 8400 МТ/с, и мы сможем увидеть такие скоростные модули в продуктах первого поколения в конце 2021 года. Конечно, цены на эти высокоскоростные модули будут значительно выше, чем у нынешних модулей стандарта DDR4-3200 или даже стандарта DDR4-4800, поэтому большинство пользователей сначала смогут довольствоваться модулями DDR5-5200.
Емкость также будет увеличена, па в компании ADATA рассматривают возможность создания оперативной памяти объемом до 64 ГБ на один модуль. Увеличенная скорость и емкость DDR5 должны существенно увеличить масштабирование производительности с увеличением количества ядер процессоров и, таким образом, уменьшать ограничения производительности, связанные с полосой пропускания.
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