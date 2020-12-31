Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS ROG Zephyrus G15 с AMD Ryzen 7 5800HS и GeForce RTX 3080 16GB уже доступен для заказа

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 на базе AMD Ryzen 7 5800HS и GeForce RTX 3080 16GB доступен для заказа на сайте Amazon China
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Согласно информации Amazon China, компания ASUS готовит модель ноутбука GA503QS с новейшим процессором Ryzen 5000H и графическим процессором NVIDIA RTX 30.

реклама

 ASUS G15 GA503QS будет оснащен процессором Ryzen 7 5800HS, который, вероятно, будет представлять собой 8-ядерный и 16-поточный чип на базе Cezanne. Этот APU будет построен на ядрах Zen3, который, как ожидается, принесет двузначное увеличение производительности в однопоточных приложениях по сравнению с Renoir.

анонсы и реклама
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

 Интересно, что это еще одно подтверждение того, что флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 будет предлагаться с 16 ГБ памяти GDDR6 (хотя в подробном описании ноутбука указано 8 ГБ памяти GDDR6). Если предположить, что в ноутбуке действительно имеется 16 ГБ видеопамяти, то это будет первый игровой мобильный графический процессор с таким большим буфером кадра. Вопрос о том, действительно ли при игре с разрешением 1080p нужен такой большой буфер, остается открытым. ASUS, вероятно, в какой-то момент в будущем предложит модели ROG Zephyrus с дисплеями 4K, где такие графические процессоры  с большим объемом памяти действительно могут проявить свой потенциал.

реклама

 Ожидается, что видеокарта GeForce RTX 3080 16GB будет оснащена полнофункциональным графическим процессором GA104 с 6144 ядрами CUDA, что даже больше, чем у настольного RTX 3070  с 5888 ядрами. С 256-битной шиной и ожидаемой скоростью памяти 14 Гбит/с видеокарта может предлагать производительность около 448 ГБ/с. Однако NVIDIA имеет тенденцию ограничивать скорость памяти в версиях Max-Q своих мобильных графических процессоров, поэтому неясно, какой будет фактическая пропускная способность для карт на базе Ampere, особенно в таких ноутбуках, как ROG G15.

реклама

 В настоящее время ноутбук продается на Amazon China по цене 14 862 юаня, что составляет 2272 доллара США. Однако, его нет в наличии, и дата, когда ноутбук станет доступен, не сообщается.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia asus ryzen geforce geforce rtx 3080 nvidia ampere asus rog asus rog zephyrus g15 ryzen 7 5800h
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
5
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
8
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
12
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
13
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
96
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 36
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Jurassic World Evolution
59
В сети появилась масштабная карта GTA VI с большим открытым миром и множеством локаций
13
GeForce RTX 3070 продолжает дешеветь – стоимость видеокарты в РФ приближается к рекомендованной
73
Видеокарты Radeon RX 6800 XT появились в российских магазинах - цены ниже, чем у RTX 3080
89
Операционная система HUAWEI Harmony OS оказалась очередным клоном Android на AOSP
23
В США найдена ферма из 78 карт RTX 3080 с прибыльностью около 130000 долларов в год
121
Radeon RX 6800 XT доехала до российских магазинов – цены существенно ниже стартовых продаж
20
Samsung предлагает сдать свой iPhone 12 mini за 700 долларов, чтобы получить любую модель Galaxy S21
10
Фантазия по-китайски - анонсированы видеокарты Fantasy c производительностью на уровне Nvidia и AMD
6
В 2021 году AMD выпустит рекордное количество процессоров – дефицит настольных Ryzen 3000 сохранится
37
Steam определили самые популярные игры и видеокарты 2020 года
44
16-ядерный 10-нм инженерный процессор Intel 12-го поколения «разогнался» в Geekbench до 17 600 МГц
37
RTX 3070 получает скидки до 6000 рублей - предтоповые видеокарты стоят дешевле, чем RTX 3060 Ti
19
Gigabyte подтверждает, что RTX 3080 Ti получит 20Gb VRAM - обычная RTX 3080 10Gb теряет актуальность
54
Столкновение процессоров в максимальном разгоне - Ryzen 5600X vs i5-10600K от Gamers Nexus
212
Epic Games признали наличие проблемы с перегревом процессоров из-за лаунчера EGS - патч в разработке
21
Sony Xperia 1 III - Snapdragon 888 и цена 1199 долларов
3
Праздник геймера - в GOG стартовала бесплатная раздача второй части шутера Metro: Last Light Redux
12
Пользователи не спешат переходить на новую Windows 10-20H2 – 87% компьютеров остаются на старых ОС
6
Опубликованы качественные фотографии Samsung Galaxy S21+ в лиловом цвете
1

Популярные статьи

Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
32
Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году
34
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
50
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
12
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
5
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
8

Сейчас обсуждают

Freeman00
21:58
Ещё раз - меня не интересует производительность где бы то ни было кроме игр, и не интересуют процессоры кроме десктопных, а так же не интересуют результаты производительности древнейшей пятилетней арх...
Появились результаты тестов Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в CPU-Z
VRoman
21:58
Ну закрытие всего и вся в начале эпидемии вызвало рост цен всего и вся. Особенно весело было в а перед когда продукты питания подорожали в 1.5 раза. Ну а теперь все хотят вернуть себе потраченые деньг...
Китай накрыла новая эпидемия – дефицита резисторов
Дмитрий Истомин
21:58
Можно и на FP32, да вот только кровью, что будет течь из наших глаз, умоемся от FPS в районе нуля. И даже на DX11 можно правдеподобно подделать некоторые эффекты рейтрейсинга, что и доказали крайтеки....
По слухам, TSMC и Samsung столкнулись с проблемами при освоении 3-нм технологии
skydan
21:58
У меня Babyface PRO FS и сенхи HD650, им лет 15 уже и менять не планирую на треш типа акг
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
DOaG
21:58
Каждому своё.
Создатель Mafia прошёл Cyberpunk 2077 дважды и не стал скрывать искреннего восторга от игры
Rm76
21:56
Нет, я обычный человек с нормальными приоритетами. Я ты один из бесполезных геймеров?
Курс Bitcoin достиг 29 000$, а Ethereum перевалил за 750$ - геймеров ждут высокие цены и дефицит GPU
Собакевич
21:55
Ну капец... Прости нас, русский язык! "Буквально - "что из себя представляют дешевые наушники от известного бренда". Что конкретно непонятно в данном предложении?" Буквально, заголовок - "Знакомство...
Знакомство с наушниками AKG K52 - что из себя представляет дешевый бренд
DOaG
21:55
Ну... Только за 300 он будет через тот же год, а не сразу. Скорее всего даже и дольше, ибо столько тестеров-спонсоров они хрен найдут.
Создатель Mafia прошёл Cyberpunk 2077 дважды и не стал скрывать искреннего восторга от игры
laon
21:52
Не каждый может согласиться с просадками 1% и 0.1%. Кто не хочет подтормаживай и фризов будут брать амд.
Radeon RX 6900 XT доехала до российских магазинов и стоит на 40 000 рублей дешевле GeForce RTX 3090
Freeman00
21:52
В играх отрыв ракеты от зен3 будет больше чем отрыв зен3 в играх от скайлейка, я это и имел в виду. А фейл там в том что новейший проц амд кое как на пару процентов перепрыгнул пятилетнюю архитектуру ...
Появились результаты тестов Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) в CPU-Z
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем