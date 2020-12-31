Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно информации Amazon China, компания ASUS готовит модель ноутбука GA503QS с новейшим процессором Ryzen 5000H и графическим процессором NVIDIA RTX 30.

реклама

ASUS G15 GA503QS будет оснащен процессором Ryzen 7 5800HS, который, вероятно, будет представлять собой 8-ядерный и 16-поточный чип на базе Cezanne. Этот APU будет построен на ядрах Zen3, который, как ожидается, принесет двузначное увеличение производительности в однопоточных приложениях по сравнению с Renoir.

анонсы и реклама RTX 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Интересно, что это еще одно подтверждение того, что флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 будет предлагаться с 16 ГБ памяти GDDR6 (хотя в подробном описании ноутбука указано 8 ГБ памяти GDDR6). Если предположить, что в ноутбуке действительно имеется 16 ГБ видеопамяти, то это будет первый игровой мобильный графический процессор с таким большим буфером кадра. Вопрос о том, действительно ли при игре с разрешением 1080p нужен такой большой буфер, остается открытым. ASUS, вероятно, в какой-то момент в будущем предложит модели ROG Zephyrus с дисплеями 4K, где такие графические процессоры с большим объемом памяти действительно могут проявить свой потенциал.

реклама

Ожидается, что видеокарта GeForce RTX 3080 16GB будет оснащена полнофункциональным графическим процессором GA104 с 6144 ядрами CUDA, что даже больше, чем у настольного RTX 3070 с 5888 ядрами. С 256-битной шиной и ожидаемой скоростью памяти 14 Гбит/с видеокарта может предлагать производительность около 448 ГБ/с. Однако NVIDIA имеет тенденцию ограничивать скорость памяти в версиях Max-Q своих мобильных графических процессоров, поэтому неясно, какой будет фактическая пропускная способность для карт на базе Ampere, особенно в таких ноутбуках, как ROG G15.

реклама

В настоящее время ноутбук продается на Amazon China по цене 14 862 юаня, что составляет 2272 доллара США. Однако, его нет в наличии, и дата, когда ноутбук станет доступен, не сообщается.