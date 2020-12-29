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16-ядерный и 24-поточный процессор Intel Alder Lake-S появился в Geekbench

Сегодня в сети появился результат тестирования 16-ядерного и 24-поточного процессора Intel Alder Lake-S в Geekbench
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 Компания Intel уже подтвердила, что намерена выпустить серию процессоров для настольных ПК Alder Lake к концу следующего года. Это станет важным шагом для Intel, поскольку компания наконец откажется от  своего устаревшего 14-нанометрового производственного процесса. Кроме того, процессоры Intel Alder Lake также станут первыми, поддерживающими новый стандарт памяти DDR5 и, возможно, интерфейс PCIe 5.0.

 Что еще более важно, Alder Lake принесет на массовый рынок новую технологию дизайна больших и малых ядер. Это означает, что процессоры будут иметь как высокоэффективные (маленькие), так и высокопроизводительные (большие) ядра. Именно по этой причине попавший в сеть процессор Alder Lake, который только что появился в Geekbench, имеет 16 ядер, но только 24 потока, так как маленькие ядра не поддерживают гиперпоточность.

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 Частота процессора указана в 1,38 ГГц, которая может быть базовой тактовой частотой высокоэффективных ядер. Максимальная заявленная частота в 17,6 ГГц является просто ошибкой определения программным обеспечением, которое еще не имеет полноценной поддержки будущих процессоров, и, вероятно, должна представлять собой турбо-частоту тех же ядер, но в несколько раз меньше.

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 Intel Alder Lake будет новой гибридной разработкой производителя, вслед за маломощной серией Lakefield, в которой используются ядра Sunny Cove (большие) и Tremont (маленькие). У засветившегося процессора будет 8 больших ядер и 8 маленьких ядер, 30 МБ кэша L3 и 1,25 МБ кеша L2 на каждое ядро. Данная информация похожа на то, что можно было видеть около двух месяцев назад в утечке от SiSoftware Sandra.

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 С точки зрения производительности процессор, похоже, сильно ограничен, даже образец процессора на базе Rocket Lake-S, который появился ранее на этой неделе, набрал на 80% больше в одноядерном тесте. Стоит учитывать, что это очень ранний образец чипа на новой архитектуре, и по мере приближения к релизу, производительность может вырасти в несколько раз.

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