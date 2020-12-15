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Miracle - это новая серия видеокарт производства Emtek, которая была представлена в первых моделях GeForce RTX 2000 два года назад. Эта серия считается бюджетной и не входит в серию Emtek HV или XENON. Данный производитель не представлен на российском рынке, однако на своей родине в Южной Корее очень популярен и предлагает довольно интересную продукцию.

Видеокарта Emtek RTX 3070 Miracle оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и выполнена в 3-слотовом исполнении и имеет выдержанную черную цветовую гамму. Графическая карта оснащена также металлической задней пластиной, хотя никаких фотографий задней панели компания не опубликовала.

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Эта карта могла остаться незамеченной среди подобных себе, однако RTX 3070 MIRACLE имеет очень уникальную особенность. Эта модель оснащена 12-контактным разъемом питания, что делает эту видеокарту уникальной и оправдывает свое название "MIRACLE", то есть по-русски "ЧУДО".

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На данный момент только одна модель видеокарты RTX 3070 оснащена 12-контактным разъемом питания, а именно ASUS RTX 3070 EKWB, которая по сути представляет собой эталонную плату NVIDIA, дополненную водяным охлаждением. Emtek RTX 3070 MIRACLE, вероятно, также будет иметь дизайн эталонной платы NVIDIA, но он поставляется с полностью индивидуальной воздушной системой охлаждения.

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Данный факт означает, что разъем питания расположен в наименее удобном месте, прямо по центру между логотипами Miracle и GeForce RTX. Таким образом, с этой картой может возникнуть проблема с прокладкой кабеля питания.

Кроме того, Emtek RTX 3070 Miracle может похвастаться заводским разгоном до 1725 МГц. Такой умеренный разгон не требует изменения TDP, поэтому в BIOS у карты стоит значение 220 Вт. Видеокарта будет продаваться исключительно на южнокорейском рынке, однако, желающие приобрести себе такое чудо могут попытаться купить её через Интернет магазины.