Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Emtek представила кастомную видеокарту RTX 3070 Miracle с 12-контактным разъемом питания

Компания Emtek представила свою версию видеокарты RTX 3070 Miracle, однако, она выделяется наличием с 12-контактного разъема питания, который используют карты Founders Edition
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 дешево в Compeo.ru - таких цен еще не было
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
Слив последних RTX 2080 Super со скидками
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Miracle - это новая серия видеокарт производства Emtek, которая была представлена в первых моделях GeForce RTX 2000 два года назад. Эта серия считается бюджетной и не входит в серию Emtek HV или XENON. Данный производитель не представлен на российском рынке, однако на своей родине в Южной Корее очень популярен и предлагает довольно интересную продукцию.

 Видеокарта Emtek RTX 3070 Miracle оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и выполнена в 3-слотовом исполнении и имеет выдержанную черную цветовую гамму. Графическая карта оснащена также металлической задней пластиной, хотя никаких фотографий задней панели компания не опубликовала.

анонсы и реклама
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
12 видов 3060 Ti в Ситилинке
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Слив 3060 Ti в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
-40% на HDD Fujitsu в Регарде

 Эта карта могла остаться незамеченной среди подобных себе, однако RTX 3070 MIRACLE имеет очень уникальную особенность. Эта модель оснащена 12-контактным разъемом питания, что делает эту видеокарту уникальной и оправдывает свое название "MIRACLE", то есть по-русски "ЧУДО".

реклама

 На данный момент только одна модель видеокарты RTX 3070 оснащена 12-контактным разъемом питания,  а именно ASUS RTX 3070 EKWB, которая по сути представляет собой эталонную плату NVIDIA, дополненную водяным охлаждением. Emtek RTX 3070 MIRACLE, вероятно, также будет иметь дизайн эталонной платы NVIDIA, но он поставляется с полностью индивидуальной воздушной системой охлаждения.

реклама

 Данный факт означает, что разъем питания расположен в наименее удобном месте, прямо по центру между логотипами Miracle и GeForce RTX. Таким образом, с этой картой может возникнуть проблема с прокладкой кабеля питания.

 Кроме того, Emtek RTX 3070 Miracle может похвастаться заводским разгоном до 1725 МГц. Такой умеренный разгон не требует изменения TDP, поэтому в BIOS у карты стоит значение 220 Вт. Видеокарта будет продаваться исключительно на южнокорейском рынке, однако, желающие приобрести себе такое чудо могут попытаться купить её через Интернет магазины.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce nvidia ampere geforce rtx 3070 rtx 3070 geforce rtx 3070 founders edition emtek
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
26
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
16
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13
Immortals: Fenyx Rising — рецензия
6
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege
2
Обзор и тестирование СВО Fractal Design Celsius+ S36 Prisma
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: декабрь 2020
13

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 38
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 75
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 43
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
1 декабря 2020 21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Windows 10 лишится от одного и самых популярных инструментов эпохи Windows 7
25
Xiaomi назвала 78 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году – сроки и полный список
8
Найден способ повысить производительность Cyberpunk 2077 на процессорах AMD Ryzen – инструкция
65
Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 могут быть связаны с Intel Compiler — есть решение для роста fps
332
Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
45
PlayStation 4 можно списывать со счетов – Cyberpunk 2077 выдаёт 20fps@720р на минимальных настройках
91
Видеокарты станут еще дороже — цены на чипы NVIDIA, AMD и GDDR память вырастут на 10%
129
Мощный 16-ядерный Ryzen 9 5950X оказался на 10% медленнее 8-ядерного Core i9-11900K в тесте AoS
31
GTA 6 могут перенести на неопределённый срок – виноваты многочисленные баги в Cyberpunk 2077
16
NVIDIA извинилась перед известным YouTube-каналом HardwareUnboxed и сняла с него все санкции
59
Правильная настройка Cyberpunk 2077 приводит к росту производительности до 23% на CPU Ryzen – TH
46
Обнаружен простой способ значительно увеличить производительность Cyberpunk 2077 на PlayStation 4
5
Cyberpunk 2077 и минимальные системные требования, можно ли играть на такой конфигурации
15
На заводе Apple в Индии вспыхнул масштабный бунт – 2 000 работников разгромили крупное производство
74
Cyberpunk 2077 vs NVIDIA – тестирование видеокарт GeForce RTX 3090/3080/3070/3060 Ti в 4К от SH
103
Настольный процессор Intel Core i5-11400 продемонстрировал свои возможности в бенчмарке SiSoftware
45
В дефиците NVIDIA Ampere найдены новые виновники
43
Sony возвращает деньги владельцам PS4, купившим Cyberpunk 2077
42
Intel может совершить 50% рост производительности IPC процессоров в 2021 году – AMD не более 19%
26
Процессор Intel Core i9-11900K будет иметь максимальную частоту 5,3 ГГц
48

Популярные статьи

Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире
44
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
38
5 причин, по которым я отказался от разгона Ryzen 5 1600 - показываю на практике с тестированием
49
60 fps для всех или оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb
26
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
26
Разгоняем G.Skill F4-3000C14-32GTZR или что могут бюджетные Dual Rank на Samsung B-Die
81
Опыт установки необслуживаемой CЖО Corsiar H110 на видеокарту AMD Radeon RX Vega 56
10
Обзор держателя кабеля мышки Canyon WH100 на основе личного опыта использования
34
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
2

Сейчас обсуждают

sgs
00:50
Наркомания какая-то. Почему нормально было не сделать ? С одной картой, на одной системе с бОльшим количеством скринов. В итоге не понятно RTX там у тебя или текстуры не подгрузились. На несколько ча...
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
Warguz
00:48
что за корпус на 7 фото ? перед Thermaltake
Всё о вертикальной установке видеокарты
Blackengine
00:48
Так планшет принадлежит мелкому, а значит и apple id привязан к его почте, куда и ушли оповещения. Смс оповещения мне никакие не приходят, только через историю карты просматривать, с которой опять же...
Очередной 6-летний мальчик потратил $16000 в мобильной игре и Apple не собирается их возвращать
Иванов Иван
00:47
бесплатный лайфхак для дoдикoв вроде тебя
Оперативная память ощутимо влияет на производительность в Cyberpunk 2077 — тест Tom's Hardware
cide
00:46
ну еси ты принял на свой щот как личное аскар бление и абиду то навер ты и есь амдятел?
В PC-версии появится специальный режим повышенной производительности для слабых систем
cide
00:46
твой камент на даный мамент прачли минимум 6 амудятлов
В PC-версии появится специальный режим повышенной производительности для слабых систем
cide
00:42
а ишо учоные выяснили шо от написания вскай дичи у всяких зе лотов с седняшнего дня перестанет работать уй
Эффективный – значит ленивый – учёные выяснили, почему мозг человека забывает важные объекты
ledsscp7
00:39
Аксиома Эскобара.
Лукашенко обогнал Трампа по количеству упоминаний Вконтакте, а их обогнали Путин и Моргенштерн
sgs
00:38
Такая мутная история, скорее всего кто-то врет. Сомнительно что счет карты так легко привязан к игре. Так можно оставить включенный планшет на столе и кошка напокупает на 100 к с кредитки.
Очередной 6-летний мальчик потратил $16000 в мобильной игре и Apple не собирается их возвращать
cide
00:38
кароч ребзя кредитки для таких целей и маслали. со щота -20к, вялым те по губам и фсе давольны. ну пашти фсе
Очередной 6-летний мальчик потратил $16000 в мобильной игре и Apple не собирается их возвращать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем