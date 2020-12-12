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ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE на базе Intel Core i7-11370H проходит сертификацию

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE с процессором Intel Core i7-11370H поколения Tiger Lake проходит процедуру сертификации
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 Ноутбук  Zephyrus Duo представляет собой флагманское устройство ASUS в линейке ROG с точки зрения дизайна, технических характеристик и цены. Компания планирует представить новую модель с еще не выпущенными процессорами Intel серии Tiger Lake-H.

 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE - это обновленный вариант ноутбука с  процессором Intel 11-го поколения серии Core-H. В настоящее время известно только об одном четырехъядерном процессоре Core i7-11370H. Согласно более ранним утечкам, процессор имеет базовую частоту 3,3 ГГц, а в режиме турбо - до 4,8 ГГц. Утилитами процессор определяется как Tiger Lake-U.

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 В какой-то момент ASUS может также запустить серию ROG Zephyrus Duo 15 SE с 8-ядерным процессором серии Tiger Lake-H, однако утечек о нем пока не было. Они могут появиться примерно в первом и втором квартале 2021 года.

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 Процессор Core i7-11370H уже был сертифицирован Wi-Fi Alliance и похоже, что запуск этого конкретного варианта намного ближе, чем предполагалось. Вероятнее всего больше информации станет доступно после выставки CES 2021, которая должна пройти в виртуальном формате в связи с пандемией COVID-19.

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 Кроме того, ноутбук ASUS GX551Q также появился в Корейском агентстве технологий и стандартов (KATS).

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 Сертификационные документы подтверждают, что ноутбук GX551Q оснащен дискретным графическим процессором, но в них не указывается, какой именно графический адаптер. Что еще интересно, так это наличие 48 ГБ памяти в этой модели. 16 ГБ могут быть припаяны к материнской плате, а дополнительные 32 ГБ подключены к слотам SODIMM. Судя по всему, ROG Zephyrus Duo 15 SE будет иметь относительно высокое энергопотребление, поскольку блок питания рассчитан на 280 Вт.

 Процессоры Tiger Lake будут напрямую конкурировать с серией AMD Cezanne (Ryzen 5000H), которая, как ожидается, также будет представлена на выставке CES 2021.

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